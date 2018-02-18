alex lem написав:Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.
НИКАК там даже касса не откроется ... если кассир жмет кнопку "оплата картой" то касса не выезжает ... или горох считает что кассир открывал совой кошелек доставал карту мони чиркал ей клал себе в кошелек деньги покупателя и из своего кошелька давал сдачу? кассаж та не выезжает ...
это Горох рассказал тупо на лоха - такого не могло быть потому что не могло быть
Воот, а тех, кто начал возмущаться этим бредом - поудаляли из группы бета-тестеров))) Там так - или хвалите, или идите...