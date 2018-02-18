Додано: Пон 19 лют, 2018 09:37

swan forever



Вот именно на это и был расчет гороха, что народ из-за этого и будет юзать карту везде в т. ч. и там, где кешбек ноль. Но что-то пошло не так...

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