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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:18

  IMPRINTER написав:в любом случае в сейчас с Эксимом никто не может конкурировать в вопросе кешбека ...
2% по говнокарте
3% по голду
5% по платине
абсолютно ликвидными фантиками и без ограничений ... зачем тот горох вообще?


ну я бы не сказал что эксим уж такой и вне конкуренции.
эксим дебетная карта. а это потеря 1-2% по сравнению с кредиткой в грейсе.
ну и карта эксима стоит денег. что тоже уменьшает ее привлекательность.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:40

Если супермаркет, а тем более кафе или АЗС от 1000+грн. - то даже платина от уэба менее выгодная, чем аллина рассрочка.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:48

  clientage написав:
  swan forever написав:тарифы на обслуживание самой простой карточки в рекламируемом укрэксиме
https://www.eximb.com/upload/app_links/tariffs-privat-cards.pdf

да всё есть на соответствующей ветке
Укрексiмбанк
За месяц уже все там жевано-пережёвано :P :P
А Вы не самые привлекательные карты выбрали :wink:

Не выбирал, просто показались дебетными.
За кешбеком не охочусь. Нравится моно своим приложением, очень для работы и быта подходит в отличие от коряг, шо предлагают другие банки.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:37

swan forever

Вот именно на это и был расчет гороха, что народ из-за этого и будет юзать карту везде в т. ч. и там, где кешбек ноль. Но что-то пошло не так...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:55

  IMPRINTER написав:swan forever

Вот именно на это и был расчет гороха, что народ из-за этого и будет юзать карту везде в т. ч. и там, где кешбек ноль. Но что-то пошло не так...

он так и написал)))
страной ошибся, бедняжка)))
Alex Smith
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:56

Ну не знаю, у меня больш нство операций с кешбеком 0
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:58

  WachtAmRhein написав:Ну не знаю, у меня больш нство операций с кешбеком 0


знаем мы ваши операции. про них будет в сл. оде гороха.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:39

  IMPRINTER написав:klug

в программах кешбека у старшего брата уже давно пишется приписка,
что кешбек по операциям с одним мсс (или одной категории), если он превышает 50% от общего объема операций - не начисляется.


Но тут из 2х категорий одна полюбому будет больше 50. :mrgreen:
Ratatui
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