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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 08:18
IMPRINTER написав:
в любом случае в сейчас с Эксимом никто не может конкурировать в вопросе кешбека ...
2% по говнокарте
3% по голду
5% по платине
абсолютно ликвидными фантиками и без ограничений ... зачем тот горох вообще?
ну я бы не сказал что эксим уж такой и вне конкуренции.
эксим дебетная карта. а это потеря 1-2% по сравнению с кредиткой в грейсе.
ну и карта эксима стоит денег. что тоже уменьшает ее привлекательность.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 08:40
Если супермаркет, а тем более кафе или АЗС от 1000+грн. - то даже платина от уэба менее выгодная, чем аллина рассрочка.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 08:48
clientage написав:
да всё есть на соответствующей ветке Укрексiмбанк
За месяц уже все там жевано-пережёвано
А Вы не самые привлекательные карты выбрали
Не выбирал, просто показались дебетными.
За кешбеком не охочусь. Нравится моно своим приложением, очень для работы и быта подходит в отличие от коряг, шо предлагают другие банки.
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swan forever
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:37
swan forever
Вот именно на это и был расчет гороха, что народ из-за этого и будет юзать карту везде в т. ч. и там, где кешбек ноль. Но что-то пошло не так...
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:55
IMPRINTER написав:swan forever
Вот именно на это и был расчет гороха, что народ из-за этого и будет юзать карту везде в т. ч. и там, где кешбек ноль. Но что-то пошло не так...
он так и написал)))
страной ошибся, бедняжка)))
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:56
Ну не знаю, у меня больш нство операций с кешбеком 0
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 19 лют, 2018 09:58
WachtAmRhein написав:
Ну не знаю, у меня больш нство операций с кешбеком 0
знаем мы ваши операции. про них будет в сл. оде гороха.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:39
IMPRINTER написав:klug
в программах кешбека у старшего брата уже давно пишется приписка,
что кешбек по операциям с одним мсс (или одной категории), если он превышает 50% от общего объема операций - не начисляется.
Но тут из 2х категорий одна полюбому будет больше 50.
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Ratatui
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