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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:49

Re: Monobank

Мизантрóп

кредлим реальный будет после получения и активации карты.Начальный и по 100К рисовали.


А мне начальный вообще не нарисовали. При отсутствии просрочек по грейсам в других банках, при идеальной кредитной истории, при всех остальных факторах. Интернетом пользоваться умею, вопрос в другом - почему приложение, которое до оформления анкеты, т.е. еще до момента, когда я дал понять, что карта мне нужна, показывало, где я могу получить ее, а после оформления анкеты - перестало? Это user-friendly банк?

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Сержик
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:00

Re: Monobank

  Сержик написав:почему приложение, которое до оформления анкеты, т.е. еще до момента, когда я дал понять, что карта мне нужна, показывало, где я могу получить ее, а после оформления анкеты - перестало? Это user-friendly банк?

ХЗ... но это таки user-friendly банк и мономен https://www.facebook.com/profile.php?id ... oup_dialog точно поможет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:06

Re: Monobank

  jay2004 написав:Переведите с албанского, плиз.


це ж укр народна творчість нашого столичного мера! (не вигадка!)

https://www.youtube.com/watch?v=yIIO7gxOAiY
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:38

  Сержик написав:Мизантрóп

кредлим реальный будет после получения и активации карты.Начальный и по 100К рисовали.


А мне начальный вообще не нарисовали. При отсутствии просрочек по грейсам в других банках, при идеальной кредитной истории, при всех остальных факторах.

С этим лимитом вообще история хитрая. Я, до получения карты, интересовался, точно ли дадут столько, сколько нарисовали в приложении, или это, как всегда, замануха. Тогда заверяли, что "у нас всьо точно", и на тот момент достоверных сообщений о несовпадениях не наблюдалось. И, действительно, мне по факту налили ровно столько, сколько пообещали. А уже потом пошли массовые жалобы на то, что пообещали золотые горы, а по факту - шыш. Может, это как-то связано с тем, что я был среди первых в "бете".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30

  M-Audio написав:
  Сержик написав:Мизантрóп

кредлим реальный будет после получения и активации карты.Начальный и по 100К рисовали.


А мне начальный вообще не нарисовали. При отсутствии просрочек по грейсам в других банках, при идеальной кредитной истории, при всех остальных факторах.

С этим лимитом вообще история хитрая. Я, до получения карты, интересовался, точно ли дадут столько, сколько нарисовали в приложении, или это, как всегда, замануха. Тогда заверяли, что "у нас всьо точно", и на тот момент достоверных сообщений о несовпадениях не наблюдалось. И, действительно, мне по факту налили ровно столько, сколько пообещали. А уже потом пошли массовые жалобы на то, что пообещали золотые горы, а по факту - шыш. Может, это как-то связано с тем, что я был среди первых в "бете".[/quote

Я не в " бете". НО предварительно пообещали 50т. , столько и налили. Вот только с открытием депозитов за нос водят.
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:02

Де прочитати про депозити монобанку?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:10

  greenozon написав:Де прочитати про депозити монобанку?

в правилах есть, в группе Моно, да и здесь на форуме об этом уже писали ;)
PS: это только для беты пока работает, если не бета, то ждите обновление в плеймаркете
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:14

  greenozon написав:Де прочитати про депозити монобанку?

http://docs.google.com/gview?embedded=t ... .ua/taryfy
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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