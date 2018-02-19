Додано: Пон 19 лют, 2018 21:30

M-Audio написав: Сержик написав: Мизантрóп



кредлим реальный будет после получения и активации карты.Начальный и по 100К рисовали.



А мне начальный вообще не нарисовали. При отсутствии просрочек по грейсам в других банках, при идеальной кредитной истории, при всех остальных факторах. А мне начальный вообще не нарисовали. При отсутствии просрочек по грейсам в других банках, при идеальной кредитной истории, при всех остальных факторах.

С этим лимитом вообще история хитрая. Я, до получения карты, интересовался, точно ли дадут столько, сколько нарисовали в приложении, или это, как всегда, замануха. Тогда заверяли, что "у нас всьо точно", и на тот момент достоверных сообщений о несовпадениях не наблюдалось. И, действительно, мне по факту налили ровно столько, сколько пообещали. А уже потом пошли массовые жалобы на то, что пообещали золотые горы, а по факту - шыш. Может, это как-то связано с тем, что я был среди первых в "бете".[/quoteЯ не в " бете". НО предварительно пообещали 50т. , столько и налили. Вот только с открытием депозитов за нос водят.