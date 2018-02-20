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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:32

  V2 написав:Шановне товариство!
Отримав пропозицію від Моні на перекредитування.
Чи правильно розібрався:
1. переказ на кредитну картку Привата з кредитних коштів Моні - без комісії.
2. на дану суму діє пільговий період - до 60 днів.
3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?


1. Так
2. Так
3. так, на 20% (зі слів форумчан). Я особисто, переходив копійка в копійку).
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:33

  V2 написав:Шановне товариство!
Отримав пропозицію від Моні на перекредитування.
Чи правильно розібрався:
1. переказ на кредитну картку Привата з кредитних коштів Моні - без комісії.
2. на дану суму діє пільговий період - до 60 днів.
3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?

Да, все так.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:40

Re: Monobank

  Moneta написав:А в чем смысл в банке БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ 15% депозита

Есть подозрение, что бОльшую ставку запрещает большой наци.
Они подкрутили кешбеком 0,6%, что даёт итого 16,2% на полугодовом депо. И дали возможность % забирать ежемесячно. Но предложение всё равно так себе. Без возможности пополнения, без возможности разрыва, без коротких 1-3 месячных периодов, без спокойного бесплатного выноса через кассы/банкоматы универсала - не интересно.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:11

  Moneta написав:А в чем смысл в банке БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ 15% депозита, если в некоторых более старых банках С ОТДЕЛЕНИЯМИ процент выше? Навар топменеджмента выше, не спорю, но ведь рекламныйый меседж ведь был такой: мы экономим на отделениях, чтобы сделать повышенную рентабельность клиентам....? А в итоге еще меньший процент!

Кассиры АТБ со своими свинными рылами всю экономию выгребли.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:25

jay2004, tmp01 - велике ДЯКУЮ!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:17

  maxim2014 написав:Они и так на кешбее уже влипли ))


А как?
Костянтин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:24

Re: Monobank

  V2 написав:3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?

V2 - по п.3 не все так однозначно, зависит от времени когда захотите воспользоваться предложением, у меня когда решил воспользоваться не давало ввести ту сумму что была в предложении :?
в итоге погасился где то на 30% меньше (так получилось что в тот момент долг по КК был уже меньше, а больше заплатить моно не пропускал)
вы пробуйте, там все интуитивно понятно :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:32

Re: Monobank

Костянтин написав:
  maxim2014 написав:Они и так на кешбее уже влипли ))


А как?

Математика у них не сходится... думали что будет 1.2%, а по факту получается выше :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 20:18

А тепер усміхніться :mrgreen:
Про свине рило і всьо такоє.

Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:53

  Nighthawk написав:А тепер усміхніться :mrgreen:
Про свине рило і всьо такоє.

Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.


Это даже не баян, это аккордеонище.
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lov2108
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