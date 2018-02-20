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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 16:32
V2 написав:
Шановне товариство!
Отримав пропозицію від Моні на перекредитування.
Чи правильно розібрався:
1. переказ на кредитну картку Привата з кредитних коштів Моні - без комісії.
2. на дану суму діє пільговий період - до 60 днів.
3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?
1. Так
2. Так
3. так, на 20% (зі слів форумчан). Я особисто, переходив копійка в копійку).
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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jay2004
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:33
V2 написав:
Шановне товариство!
Отримав пропозицію від Моні на перекредитування.
Чи правильно розібрався:
1. переказ на кредитну картку Привата з кредитних коштів Моні - без комісії.
2. на дану суму діє пільговий період - до 60 днів.
3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?
Да, все так.
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tmp01
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:40
Moneta написав:
А в чем смысл в банке БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ 15% депозита
Есть подозрение, что бОльшую ставку запрещает большой наци.
Они подкрутили кешбеком 0,6%, что даёт итого 16,2% на полугодовом депо. И дали возможность % забирать ежемесячно. Но предложение всё равно так себе. Без возможности пополнения, без возможности разрыва, без коротких 1-3 месячных периодов, без спокойного бесплатного выноса через кассы/банкоматы универсала - не интересно.
Народ безмолвствует все громче...
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:11
Moneta написав:
А в чем смысл в банке БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ 15% депозита, если в некоторых более старых банках С ОТДЕЛЕНИЯМИ процент выше? Навар топменеджмента выше, не спорю, но ведь рекламныйый меседж ведь был такой: мы экономим на отделениях, чтобы сделать повышенную рентабельность клиентам....? А в итоге еще меньший процент!
Кассиры АТБ со своими свинными рылами всю экономию выгребли.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:25
jay2004, tmp01 - велике ДЯКУЮ!
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V2
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:17
maxim2014 написав:
Они и так на кешбее уже влипли ))
А как?
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Костянтин
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:24
V2 написав:
3. можна спробувати перевести більшу суму, ніж прийшла в пропозиції?
V2 - по п.3 не все так однозначно, зависит от времени когда захотите воспользоваться предложением, у меня когда решил воспользоваться не давало ввести ту сумму что была в предложении
в итоге погасился где то на 30% меньше (так получилось что в тот момент долг по КК был уже меньше, а больше заплатить моно не пропускал)
вы пробуйте, там все интуитивно понятно
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Lost
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:32
Костянтин написав: maxim2014 написав:
Они и так на кешбее уже влипли ))
А как?
Математика у них не сходится... думали что будет 1.2%, а по факту получается выше
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maxim2014
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:18
А тепер усміхніться
Про свине рило і всьо такоє.
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
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Nighthawk
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:53
Nighthawk написав:
А тепер усміхніться
Про свине рило і всьо такоє.
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Это даже не баян, это аккордеонище.
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lov2108
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