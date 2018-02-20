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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:55

  lov2108 написав:
  Nighthawk написав:А тепер усміхніться :mrgreen:
Про свине рило і всьо такоє.

Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.


Это даже не баян, это аккордеонище.


Причём раз 5 порванный. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:04

  Ratatui написав:
  lov2108 написав:
  Nighthawk написав:А тепер усміхніться :mrgreen:
Про свине рило і всьо такоє.

Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.


Это даже не баян, это аккордеонище.


Причём раз 5 порванный. :D

Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:17

  Nighthawk написав:Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.

Вы работаете в АТБ? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:28

  Вкладчик1234 написав:
  Nighthawk написав:Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.

Вы работаете в АТБ? :-)


Розсмішили. Причому тут АТБ і копійчаний кешбек 402.5 грн на місяць? Я ж казав, це не стосується 99% клієнтів Монобанку. Так що не звертаємо увагу на баян і проходимо мимо
Nighthawk
 
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  #<1 ... 447448449450
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