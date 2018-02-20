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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:55
lov2108 написав: Nighthawk написав:
А тепер усміхніться
Про свине рило і всьо такоє.
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Это даже не баян, это аккордеонище.
Причём раз 5 порванный.
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Ratatui
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:04
Ratatui написав: lov2108 написав: Nighthawk написав:
А тепер усміхніться
Про свине рило і всьо такоє.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Это даже не баян, это аккордеонище.
Причём раз 5 порванный.
Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.
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Nighthawk
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:17
Nighthawk написав:
Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.
Вы работаете в АТБ?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:28
Вкладчик1234 написав: Nighthawk написав:
Блаженні віруючі, що не в темі. Проходимо мимо, не відволікаємося. А Горох таки підлий тип. Не чекав.
Вы работаете в АТБ?
Розсмішили. Причому тут АТБ і копійчаний кешбек 402.5 грн на місяць? Я ж казав, це не стосується 99% клієнтів Монобанку. Так що не звертаємо увагу на баян і проходимо мимо
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