|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:38
У Моно нет отделений, банкоматов, прочих расходов, связанных с содержанием этого всего. Так почему же у них процент только на 0,3-0,4 п.п. отличается от Приватовского? По-хорошему можно сделать и 2,9 и 2,7 в мес., учитывая пассивы под 16 %. Маржа стремится к 150 %, и сколько же с них реальные расходы интересно?
Неужели, Тигипко так много запросил за лицензию и процессинг?
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:45
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2983
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:50
guntherhouse777 написав:
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
На кешбек за пополнение через терминалы привата лимиты не распространяются, например
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 4978
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3320 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:51
guntherhouse777 написав:
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
так може 575 то +КБ и за прошлый мес? У меня он с прошлого еще 34грн висит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23590
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1915 раз.
- Подякували: 2670 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:00
guntherhouse777 написав:
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:10
lov2108 написав: guntherhouse777 написав:
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.
Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.
-
evgenkh
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 20.06.16
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39
evgenkh написав: lov2108 написав: guntherhouse777 написав:
или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.
Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.
ну только после блокировки счетов и ответов на неприятные вопросы финмона
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7321
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:36
Stringer написав: evgenkh написав:
Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.
ну только после блокировки счетов и ответов на неприятные вопросы финмона
Ещё до финмона вам "Приват" заблочит перевод, промурыжит неделю, а потом скажет, что операция была неудачной, и возврат получите на карту "Привата"
. Гм, даже интересно, а финмон подключится в этом случае (формально операция - возврат, а не пополнение)?
А ещё интересен вопрос: если в тумбе авторизоваться не картой, а телефоном, который "Приват" не знает, что тогда расскажут? Или оно не даст так авторизоваться?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:08
M-Audio написав:
А ещё интересен вопрос: если в тумбе авторизоваться не картой, а телефоном, который "Приват" не знает, что тогда расскажут? Или оно не даст так авторизоваться?
Телефон теж можна поповнити
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2043
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:50
1) выплата процентов по депозиту возможна на карту самого Моно банка и положить на депо с карты Моно банка можно ?
2) что такое 0,6% кешбека за депозит ?
3) Были ли когда-то за всю историю банка кешбек категории : детские товары ( игрушки ) и\или Рыбалка и охота ?
пришло обновление почитаю может пункты 1-2 и пойму
-
yama
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|