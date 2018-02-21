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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:38

Re: Monobank

У Моно нет отделений, банкоматов, прочих расходов, связанных с содержанием этого всего. Так почему же у них процент только на 0,3-0,4 п.п. отличается от Приватовского? По-хорошему можно сделать и 2,9 и 2,7 в мес., учитывая пассивы под 16 %. Маржа стремится к 150 %, и сколько же с них реальные расходы интересно?
Неужели, Тигипко так много запросил за лицензию и процессинг?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:45

или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:50

  guntherhouse777 написав:или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?

На кешбек за пополнение через терминалы привата лимиты не распространяются, например
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:51

  guntherhouse777 написав:или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?

так може 575 то +КБ и за прошлый мес? У меня он с прошлого еще 34грн висит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:00

  guntherhouse777 написав:или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?

Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:10

  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?

Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.

Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39

  evgenkh написав:
  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:или чего то мономены не договаривают. или кассиры-вредители знают больше, чем мы.
Сегодня клиент вывел КБ 575-19.5%=463
Было ж 500-и стоп, больше не начисляется.
или таки сделали 800?

Так может он этот кэшбэк пол года собирал?
Начисление в месяц не более 500. А вывод без ограничений.

Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.

ну только после блокировки счетов и ответов на неприятные вопросы финмона :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:36

  Stringer написав:
  evgenkh написав:Да, вывод без ограничений. Плюс компенсация за наличное пополнение в терминалах Привата тоже без ограничений. Пополнил на миллион - кэшбек начислят и больше 500 гривен.

ну только после блокировки счетов и ответов на неприятные вопросы финмона :mrgreen:

Ещё до финмона вам "Приват" заблочит перевод, промурыжит неделю, а потом скажет, что операция была неудачной, и возврат получите на карту "Привата". Гм, даже интересно, а финмон подключится в этом случае (формально операция - возврат, а не пополнение)?

А ещё интересен вопрос: если в тумбе авторизоваться не картой, а телефоном, который "Приват" не знает, что тогда расскажут? Или оно не даст так авторизоваться?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:08

  M-Audio написав:А ещё интересен вопрос: если в тумбе авторизоваться не картой, а телефоном, который "Приват" не знает, что тогда расскажут? Или оно не даст так авторизоваться?

Телефон теж можна поповнити :wink:
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:50

Re: Monobank

1) выплата процентов по депозиту возможна на карту самого Моно банка и положить на депо с карты Моно банка можно ?
2) что такое 0,6% кешбека за депозит ?
3) Были ли когда-то за всю историю банка кешбек категории : детские товары ( игрушки ) и\или Рыбалка и охота ?
пришло обновление почитаю может пункты 1-2 и пойму :)
yama
 
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