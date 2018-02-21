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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:23
Тянут видно чтобы всех свинорылых определить.
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1
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450
451
452
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