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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:43

  Faceless написав:
  maxim2014 написав:
  Faceless написав:Тоже подняли обычный лимит вдвое и перераспределили между обычным и рассрочкой

а раньше был разный на рассрочку и на траты?...

И был разный и стал еще "разнее". Раньше лимит на рассрочку был больше чем обычный, теперь наоборот - 50к обычный и 24к на рассрочку.
Рассрочками не пользовался

Рекламщики, "туды их в качель".... :mrgreen: :mrgreen:
Push: Ваш новый кредитный лимит 120000грн (Хм, думаю - вроде бы же 100тыс был потолок раньше)
Захожу в апп: Теперь ваш общий (общий, Карл) лимит 120000, где лимит по карте - 80тыс и на рассрочку - 40тыс.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:20

nickvp ну а самого лимита сколько добавили?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:29

Re: Monobank

maxim2014 написав:Кешбек по депо начислялся мнгновенно после зачисления средств на депозитный счёт
Пока ничего не начисляется.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:02

Хачислили КБ от банка за депо от 13.02
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:02

  shu-m написав:
  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Вот если бы давали 50грн за каждый депо
мало,было 200 в квартал
Зображення


Да , были времена .Это был Банк с большой буквы . Не оставил ни малейшей обиды на него , одно большое сожаление :( .

Адарич канонизирован уже.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:37

Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:04

«До этого было две вещи, на которые я мог смотреть бесконечно — на огонь и на то, как на меня работают люди . Теперь еще добавились, капающие проценты на депозит mono», — написал Гороховский.

https://ain.ua/2018/02/22/monobank-zapu ... yx-funkcij

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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:16

  clientage написав:
  slasva написав:
  Gas написав:Есть подозрение, что бОльшую ставку запрещает большой наци.
Они подкрутили кешбеком 0,6%, что даёт итого 16,2% на полугодовом депо. И дали возможность % забирать ежемесячно. Но предложение всё равно так себе. Без возможности пополнения, без возможности разрыва, без коротких 1-3 месячных периодов, без спокойного бесплатного выноса через кассы/банкоматы универсала - не интересно.

Так и не могу понять как получится 16.2% по депозиту в 15% + 0.6% если получить кешбек за пополнение с другох источников? Пожалуйста подскажите?

0.6% за полгода, т.е. 1.2% за год => 15+1.2= 16.2% годовых ч.т.д.

Небольшое уточнение.
Через полгода 15 может и не быть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:34

  WachtAmRhein написав:Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15

Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:59

  slasva написав:Не совсем понял этот момент, если я открою депозит на 1 год, то сразу получу 1.2% или тут имееется ввиду, что нужно открыть 2 раза депозит на пол года чтоб получить в итоге 2 раза по 0.6% и в результате получить 1.2% прибавки?

Имеется ввиду, что при оценке депозита используют понятие годовой ставки. 0,6% за 0,5 года = 1,2% годовых. Да, чтобы получить 1,2% нужно, чтобы КБ сохранялся через 0,5 года и депозит открывался 2 раза.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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