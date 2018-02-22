Faceless написав:Тоже подняли обычный лимит вдвое и перераспределили между обычным и рассрочкой
а раньше был разный на рассрочку и на траты?...
И был разный и стал еще "разнее". Раньше лимит на рассрочку был больше чем обычный, теперь наоборот - 50к обычный и 24к на рассрочку. Рассрочками не пользовался
Рекламщики, "туды их в качель".... Push: Ваш новый кредитный лимит 120000грн (Хм, думаю - вроде бы же 100тыс был потолок раньше) Захожу в апп: Теперь ваш общий (общий, Карл) лимит 120000, где лимит по карте - 80тыс и на рассрочку - 40тыс.
Gas написав:Есть подозрение, что бОльшую ставку запрещает большой наци. Они подкрутили кешбеком 0,6%, что даёт итого 16,2% на полугодовом депо. И дали возможность % забирать ежемесячно. Но предложение всё равно так себе. Без возможности пополнения, без возможности разрыва, без коротких 1-3 месячных периодов, без спокойного бесплатного выноса через кассы/банкоматы универсала - не интересно.
Так и не могу понять как получится 16.2% по депозиту в 15% + 0.6% если получить кешбек за пополнение с другох источников? Пожалуйста подскажите?
0.6% за полгода, т.е. 1.2% за год => 15+1.2= 16.2% годовых ч.т.д.
Небольшое уточнение. Через полгода 15 может и не быть.
slasva написав:Не совсем понял этот момент, если я открою депозит на 1 год, то сразу получу 1.2% или тут имееется ввиду, что нужно открыть 2 раза депозит на пол года чтоб получить в итоге 2 раза по 0.6% и в результате получить 1.2% прибавки?
Имеется ввиду, что при оценке депозита используют понятие годовой ставки. 0,6% за 0,5 года = 1,2% годовых. Да, чтобы получить 1,2% нужно, чтобы КБ сохранялся через 0,5 года и депозит открывался 2 раза.