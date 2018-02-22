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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:06

  arkavs написав:
  WachtAmRhein написав:Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15

Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...

нет,проверено.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:09

Re: Monobank

Всем моим знакомым подняли, а мне нет. Обидно.
Ведь их всех, в Моно, привёл я. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30

  arkavs написав:
  WachtAmRhein написав:Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15

Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...

Жене подняли в 3 раза. А мне в 1,8 раза. Но у меня в 2,5 раза больше.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:53

  arkavs написав:
  WachtAmRhein написав:Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15

Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...

Предположение чушь
Знакомой подняли существенно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:10

Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:11

  novichok написав:Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?

По дате открытия
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:14

  BBC написав:
  novichok написав:Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?

По дате открытия

а если перевести деньгу с другой (не своей) карты мони кеш бек будет?
novichok
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