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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:06
arkavs написав: WachtAmRhein написав:
Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15
Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...
нет,проверено.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:09
Всем моим знакомым подняли, а мне нет. Обидно.
Ведь их всех, в Моно, привёл я.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30
arkavs написав: WachtAmRhein написав:
Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15
Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...
Жене подняли в 3 раза. А мне в 1,8 раза. Но у меня в 2,5 раза больше.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:53
arkavs написав: WachtAmRhein написав:
Тоже подняли с 30 лимита и 0 рассрочки до 60 и 15
Есть непроверенное предположение, что подняли только мужскому полу...
Предположение чушь
Знакомой подняли существенно.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:10
Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:11
novichok написав:
Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?
По дате открытия
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:14
BBC написав: novichok написав:
Процент по депо платят по дате открытия или 1-го числа?
По дате открытия
а если перевести деньгу с другой (не своей) карты мони кеш бек будет?
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