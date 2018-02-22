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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:02
и мне тож оставили прежний лимит. Правда, в январе два раза воспользовался спецпредложениями и лимит поднялся за 30% автоматом.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:06
Re: Monobank
Я не спрашивал, я факт констатировал
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:40
Re: Monobank
Мені ні разу нічого не піднімали навіть не пропонували
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:32
Так само ((, хоча я дуже чемний боржник ))
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:03
Было 55тыс стало 80. Похоже на то, что дифференциация ушла, многим тупо до 80тыс подняли по плану (в группе Дубилет мл пару дней назад обещался что будет большое поднятие лимитов).
P.S. на всякий случай, если кому интересно, то пользовался их предложением по перекридованию кредиток в других банках 2 раза в январе на сумму в общей сложности около 40тис.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:05
Добавить бы в FAQ:
В: Как добавить свою карту другого банка в список "Перевести на карту", чтобы не набирать её номер каждый раз с риском ошибиться и перевести свои деньги кому-то другому?
О: Добавить себя в список контактов телефона. После совершения выплаты зайти в свойства платежа, найти там кнопку "Сохранить карту" и привязать к своему телефонному контакту.
PS: Регулярные платежи настраиваются там же.
Почему нельзя было просто добавить кнопку "Добавить карту" в меню "Пополнить свою карту" и "Перевести на карту" для сохранения карт под понятным мне названием понять не могу. Почему карта вместо "Кредитка №3 до 05.2020 грейс до 25" Должна называться "Вася Пупкин -номер карты-"? В чём логика? Можно, конечно, создавать контакты в телефоне с нужными названиями и привязывать к ним карты, но это уже рукожопство и загаживание списка контактов.
К лозунгу "К чёрту подробности!" моня смело может добавить лозунг "Мы не ищем лёгких путей!"
Народ безмолвствует все громче...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40
Gas
этот продукт делается для бы-длooриентированного контингента. Поэтому на многие вопросы вы не найдете ответа почему так.
Это из серии
- чего нет мсс в выписках?
- ты бы-длo - тебе это знать не надо.
- почему в выписках не видно сумма только авторизирована и находится в холде или уже списана окончательно?
- ты бы-длo - тебе это знать не надо.
Чистая школа примата.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47
Многие банки не утруждают себя информативностью.
Моно - не исключение.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:59
это другой вопрос - это всерьез считают, что рядовому клиенту это не надо.
быд-лу надо давать урезанную инфу, чтоб не забивать его мозг ненужной ему информацией.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00
Можно ли провести какую-то глупую операцию чтобы Моня гарантированно предложил перекредит ?
Например - кредитные снять или из грейса выпасть или ещё чего ?
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