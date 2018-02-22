Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40

Gas



этот продукт делается для бы-длooриентированного контингента. Поэтому на многие вопросы вы не найдете ответа почему так.



Это из серии



- чего нет мсс в выписках?

- ты бы-длo - тебе это знать не надо.



- почему в выписках не видно сумма только авторизирована и находится в холде или уже списана окончательно?

- ты бы-длo - тебе это знать не надо.



Чистая школа примата.

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