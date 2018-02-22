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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:02

  mustbe написав:Можно ли провести какую-то глупую операцию чтобы Моня гарантированно предложил перекредит ?
Например - кредитные снять или из грейса выпасть или ещё чего ?


ну возможно - надо дать понять моне - что вы лох и спонсор ... мы же не знаем как там у мони все настроено - но лох - это ж главный кормилец, поэтому возможно. От свиных рыл же тока одни убытки.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:08

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Многие банки не утруждают себя информативностью.
Моно - не исключение.


это другой вопрос - это всерьез считают, что рядовому клиенту это не надо.
быд-лу надо давать урезанную инфу, чтоб не забивать его мозг ненужной ему информацией.



В случае с моней это действительно клиенту не надо, так как когда бы банк не провёл операцию совершенную в 23:50 последнего числа месяца, оплатить её моня попросит в следующем месяце, в отличие от того же привата.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:09

Не хочется показать что я лох, и реально оказаться лохом - ничего за это не получить :)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:10

  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Многие банки не утруждают себя информативностью.
Моно - не исключение.


это другой вопрос - это всерьез считают, что рядовому клиенту это не надо.
быд-лу надо давать урезанную инфу, чтоб не забивать его мозг ненужной ему информацией.



В случае с моней это действительно клиенту не надо, так как когда бы банк не провёл операцию совершенную в 23:50 последнего числа месяца, оплатить её моня попросит в следующем месяце, в отличие от того же привата.


это нужно не только с точки зрения гашения задолженности ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:10

  WachtAmRhein написав:В случае с моней это действительно клиенту не надо
МСС - тоже не надо ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:13

  mustbe написав:
  WachtAmRhein написав:В случае с моней это действительно клиенту не надо
МСС - тоже не надо ?


Ну мсс можно хоть узнать на горячке, а вот когда реально клиринг по операции прошёл никогда и нигде
WachtAmRhein
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