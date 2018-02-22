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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:02
mustbe написав:
Можно ли провести какую-то глупую операцию чтобы Моня гарантированно предложил перекредит ?
Например - кредитные снять или из грейса выпасть или ещё чего ?
ну возможно - надо дать понять моне - что вы лох и спонсор ... мы же не знаем как там у мони все настроено - но лох - это ж главный кормилец, поэтому возможно. От свиных рыл же тока одни убытки.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:08
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Многие банки не утруждают себя информативностью.
Моно - не исключение.
это другой вопрос - это всерьез считают, что рядовому клиенту это не надо.
быд-лу надо давать урезанную инфу, чтоб не забивать его мозг ненужной ему информацией.
В случае с моней это действительно клиенту не надо, так как когда бы банк не провёл операцию совершенную в 23:50 последнего числа месяца, оплатить её моня попросит в следующем месяце, в отличие от того же привата.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:09
Не хочется показать что я лох, и реально оказаться лохом - ничего за это не получить
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mustbe
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:10
WachtAmRhein написав: IMPRINTER написав: mustbe написав:
Многие банки не утруждают себя информативностью.
Моно - не исключение.
это другой вопрос - это всерьез считают, что рядовому клиенту это не надо.
быд-лу надо давать урезанную инфу, чтоб не забивать его мозг ненужной ему информацией.
В случае с моней это действительно клиенту не надо, так как когда бы банк не провёл операцию совершенную в 23:50 последнего числа месяца, оплатить её моня попросит в следующем месяце, в отличие от того же привата.
это нужно не только с точки зрения гашения задолженности ...
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:10
WachtAmRhein написав:
В случае с моней это действительно клиенту не надо
МСС - тоже не надо ?
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mustbe
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:13
mustbe написав: WachtAmRhein написав:
В случае с моней это действительно клиенту не надо
МСС - тоже не надо ?
Ну мсс можно хоть узнать на горячке, а вот когда реально клиринг по операции прошёл никогда и нигде
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