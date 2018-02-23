Мне сегодня без всякого депо к 100-летию красной армии 25 штук накинули. Рассрочка при этом осталась прежней.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:39
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:40
Депо еще открыть не успел. Подняли можно сказать "внезапно" - никаких особых событий тому не предшествовало (запросов на повышение или новые кредитки не делал, ничего резко не гасил)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:44
monobank_ua а можно лимит рассрочки перекинуть на лимит карты?
как это сделать? спасибо
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:48
Stringer
Для этого надо проанализировать тысячи различных факторов...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:00
його забанили
memberlist.php?mode=viewprofile&u=110984
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:16
Класс, эт даже не свинорылы, а коне...воды
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:35
у меня тоже общий лимит остался прежний, просто перераспределили...
думаю что тем у кого изначально лимиты были от 50к не поднимали
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:27
Re: Monobank+депо ввечері
До якої години доби можна відкривати депо? У мене пише: "помилка додатку" на етапі перегляду договору ...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:58
ЦІЛОДОБОВО
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:25
что-то монино приложение стало не правильно показывать суммы к погашению до 28 февраля: не учитывает суммы 2 последних пополнений карты за четверг и пятницу, заметил ещё утром в пятницу, что не берется в расчет перевод за четверг, поддержка подтвердила и порекомендовала подождать сутки, в пятницу сделал второй перевод, его система сразу учла, а после наступления новых суток(субботы) вижу, что этот перевод за пятницу тоже перестал учитываться системой при расчете суммы к погашению до 28 февраля, все пополнения делал через монино приложение с карты другого банка,в списке операций эти суммы есть, баланс счета правильный, а рекомендуемая к погашению сумма не верная
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