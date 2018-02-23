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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:39

  novichok написав:
  Faceless написав:Тоже подняли обычный лимит вдвое и перераспределили между обычным и рассрочкой

1. после открытия депо?
2. подняли сразу или несколько дней спустя?


Мне сегодня без всякого депо к 100-летию красной армии 25 штук накинули. Рассрочка при этом осталась прежней.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:40

  novichok написав:
  Faceless написав:Тоже подняли обычный лимит вдвое и перераспределили между обычным и рассрочкой

1. после открытия депо?
2. подняли сразу или несколько дней спустя?

Депо еще открыть не успел. Подняли можно сказать "внезапно" - никаких особых событий тому не предшествовало (запросов на повышение или новые кредитки не делал, ничего резко не гасил)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:44

monobank_ua а можно лимит рассрочки перекинуть на лимит карты?
как это сделать? спасибо
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:48

Stringer
Для этого надо проанализировать тысячи различных факторов... :)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:00

  Stringer написав:monobank_ua а можно лимит рассрочки перекинуть на лимит карты?
как это сделать? спасибо

його забанили
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casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:16

  DENVER_S написав:
  arkavs написав:Рискую попасть под шквал критики, но всё-таки напишу.
Монобанк! Не слушайте этих адептов Альфы! Не надо нам анализов ни даты проводки, ни даты проведения по счёту, ни даты авторизационного лимиты и т.д.! Нафиг! Все прекрасно работает и думаю всех устраивает, кроме завистливых конкурентов разве что!

Та в натуре!

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Класс, эт даже не свинорылы, а коне...воды
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:35

  Skiw написав:
  BBC написав:И мне не подняли. Так и оставили лимит/рассрочка 50/50. Я не против бы 80/20 ;)

У меня так было и стало, как Вы написали. Т.е. общая сумма не поменялась, сделали больше акцент на лимите по карте, рассрочку порезали.

у меня тоже общий лимит остался прежний, просто перераспределили...
думаю что тем у кого изначально лимиты были от 50к не поднимали :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:27

Re: Monobank+депо ввечері

До якої години доби можна відкривати депо? У мене пише: "помилка додатку" на етапі перегляду договору ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:58

  maxprofit написав:До якої години доби можна відкривати депо? У мене пише: "помилка додатку" на етапі перегляду договору ...

ЦІЛОДОБОВО
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:25

что-то монино приложение стало не правильно показывать суммы к погашению до 28 февраля: не учитывает суммы 2 последних пополнений карты за четверг и пятницу, заметил ещё утром в пятницу, что не берется в расчет перевод за четверг, поддержка подтвердила и порекомендовала подождать сутки, в пятницу сделал второй перевод, его система сразу учла, а после наступления новых суток(субботы) вижу, что этот перевод за пятницу тоже перестал учитываться системой при расчете суммы к погашению до 28 февраля, все пополнения делал через монино приложение с карты другого банка,в списке операций эти суммы есть, баланс счета правильный, а рекомендуемая к погашению сумма не верная
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velvet
 
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