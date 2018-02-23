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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 02:41

ночью в голову приходят веселые мысли , а ято если открыть депо из кредитных денег из лимита , это будет считаться как снятие наличных или ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 04:19

Re: Monobank

Со своей не даст. С чужой +4% за P2P.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 07:41

  cdj2 написав:Со своей не даст. С чужой +4% за P2P.

Объясните,я забил сумму 25000грн,и делаю с карт разных карт других банков переводы,пока не набью первоначальный вклад?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:19

  sens написав:
  cdj2 написав:Со своей не даст. С чужой +4% за P2P.

Объясните,я забил сумму 25000грн,и делаю с карт разных карт других банков переводы,пока не набью первоначальный вклад?

Наверное не получится. Ты при открытии указываешь карту для открытия депо. С ее и идет р2р. Запросит сразу сумму 25000.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:42

Re: Monobank

velvet написав:что-то монино приложение стало не правильно показывать суммы к погашению до 28 февраля: не учитывает суммы 2 последних пополнений карты за четверг и пятницу, заметил ещё утром в пятницу, что не берется в расчет перевод за четверг, поддержка подтвердила и порекомендовала подождать сутки, в пятницу сделал второй перевод, его система сразу учла, а после наступления новых суток(субботы) вижу, что этот перевод за пятницу тоже перестал учитываться системой при расчете суммы к погашению до 28 февраля, все пополнения делал через монино приложение с карты другого банка,в списке операций эти суммы есть, баланс счета правильный, а рекомендуемая к погашению сумма не верная
У меня на двух аккаунтах то же так было. Тянул кота для обновления. Не помогало.
Перезагрузка телефона помогла, странно, но помогла.
Інкогніто
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  #<1 ... 459460461462
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