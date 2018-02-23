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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 02:41
ночью в голову приходят веселые мысли , а ято если открыть депо из кредитных денег из лимита , это будет считаться как снятие наличных или ?
Додано: Суб 24 лют, 2018 04:19
Re: Monobank
Со своей не даст. С чужой +4% за P2P.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Суб 24 лют, 2018 07:41
Объясните,я забил сумму 25000грн,и делаю с карт разных карт других банков переводы,пока не набью первоначальный вклад?
никому не верю
Додано: Суб 24 лют, 2018 08:19
Наверное не получится. Ты при открытии указываешь карту для открытия депо. С ее и идет р2р. Запросит сразу сумму 25000.
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:42
Re: Monobank
У меня на двух аккаунтах то же так было. Тянул кота для обновления. Не помогало.
Перезагрузка телефона помогла, странно, но помогла.
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