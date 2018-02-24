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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:31
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Как там МОНО всех свинорылов поймали?
Щохвилини операція по Моно в АТБ...це серйозно.
Й так опівночі саме у АТБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 24 лют, 2018 19:32
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Как там МОНО всех свинорылов поймали?
Щохвилини операція по Моно в АТБ...це серйозно.
Й так опівночі саме у АТБ?
Цілодобово.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 лют, 2018 19:36
Квесторе_поверніться написав:
Цілодобово.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 24 лют, 2018 19:42
BBC написав:
О, чудово брюліки в них який МСС?
5094
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 24 лют, 2018 19:47
chipmunk написав: BBC написав:
О, чудово брюліки в них який МСС?
5094
О, часики можно бужет обновить.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:47
chipmunk написав:
Брульянти, Кінний спорт, Софт для і-гаджетів, Корм для котів, Оренда ролетів...
шЮтка, да?
не видел анонса по кешбеку на март...
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Lost
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:53
Lost
А по набору категорий разве не понятно?
P.S. Правда одна новая категория уже анонсирована - 100%-ный кэшбек для поездок на украинском Hyperloop в первый год после запуска
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 24 лют, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:53
Lost написав: chipmunk написав:
Брульянти, Кінний спорт, Софт для і-гаджетів, Корм для котів, Оренда ролетів...
шЮтка, да?
не видел анонса по кешбеку на март...
Фронтмен вот что пока анонсирует:
решили предоставить всем клиентам monobank кэшбек на первый год проезда на украинском Hyperloop в размере 100%.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:55
guntherhouse777
Одновременно написали
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Vorlon
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59
это видел, думал кто то уже знает;)
(такое бывает, когда про кешбек знают до того как фронтмен напишет)
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Lost
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