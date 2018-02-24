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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Как там МОНО всех свинорылов поймали?

Щохвилини операція по Моно в АТБ...це серйозно.

Й так опівночі саме у АТБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:32

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Как там МОНО всех свинорылов поймали?

Щохвилини операція по Моно в АТБ...це серйозно.

Й так опівночі саме у АТБ?

Цілодобово.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:36

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Цілодобово.
Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:42

Re: Monobank

  BBC написав:О, чудово брюліки в них який МСС?

5094
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:47

  chipmunk написав:
  BBC написав:О, чудово брюліки в них який МСС?

5094

О, часики можно бужет обновить.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:47

  chipmunk написав:Брульянти, Кінний спорт, Софт для і-гаджетів, Корм для котів, Оренда ролетів...

шЮтка, да?
не видел анонса по кешбеку на март...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:53

Lost
А по набору категорий разве не понятно? :lol:

P.S. Правда одна новая категория уже анонсирована - 100%-ный кэшбек для поездок на украинском Hyperloop в первый год после запуска :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 24 лют, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:53

  Lost написав:
  chipmunk написав:Брульянти, Кінний спорт, Софт для і-гаджетів, Корм для котів, Оренда ролетів...

шЮтка, да?
не видел анонса по кешбеку на март...

Фронтмен вот что пока анонсирует:

решили предоставить всем клиентам monobank кэшбек на первый год проезда на украинском Hyperloop в размере 100%.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:55

guntherhouse777
Одновременно написали :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:59

это видел, думал кто то уже знает;)
(такое бывает, когда про кешбек знают до того как фронтмен напишет)
Lost
 
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