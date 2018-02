Додано: Пон 26 лют, 2018 12:20

А в Англии хорошо развито свиноводство?Дмитрий Дубилет is with Олег Гороховский and Михаил Рогальский.Наша команда приняла важное решение. Мы решили запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине (и среди них будут достаточно интересные!). Так что наши украинские клиенты только выиграют.Последние пару месяцев я провел много времени в Лондоне, прорабатывая запуск. Нам предстоит решить сотни вопросов — от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Нужно сформировать в Британии офис. Мы будем привлекать под проект инвестиции от венчурных фондов…. В общем, работы много.Но я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет.