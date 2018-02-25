RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12

  Faceless написав:индивидуальный выбор категорий

А вот это плохо! Лучше пусть банят тех, кто делает каждую минуту по транзакции с кэшбеком :D
Vorlon
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:28

  Vorlon написав:
  Faceless написав:индивидуальный выбор категорий

А вот это плохо! Лучше пусть банят тех, кто делает каждую минуту по транзакции с кэшбеком :D

Причём молча банят, например 5..7 оп-ю за последние 30мин на общ. сумму от 5000грн.
Мона даже дать клиенту возможность настроить этот параметр безопасности в некоторых допустимых рамках 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23697
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:21

Re: Monobank

  хуторянка написав:хакеры выбирают карту моно :mrgreen:
см.фото https://rian.com.ua/kiev/20180226/10326 ... akera.html


для хакера, маловато нала :oops: или все на карте :? неосторожный какой то хакер :)

Зображення

P.S. с другой стороны, это хакер, а не чиновник :mrgreen:
Михалыч
 
Повідомлень: 842
З нами з: 01.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:18

Когда будет известно КБ на март?
Думаю оформить сегодня, а если не интересный КБ, то перенесу на попозже)
mihasik
 
Повідомлень: 112
З нами з: 26.10.11
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:20

Re: Monobank

А в Англии хорошо развито свиноводство? :)

https://www.facebook.com/dubilet/posts/ ... 1733293552

Дмитрий Дубилет is with Олег Гороховский and Михаил Рогальский.


Наша команда приняла важное решение. Мы решили запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.

Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине (и среди них будут достаточно интересные!). Так что наши украинские клиенты только выиграют.

Последние пару месяцев я провел много времени в Лондоне, прорабатывая запуск. Нам предстоит решить сотни вопросов — от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Нужно сформировать в Британии офис. Мы будем привлекать под проект инвестиции от венчурных фондов…. В общем, работы много.

Но я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:25

mihasik
Предположу, что на этот раз ровно в 0 часов 00 минут 1 марта.

P.S. А чего тянуть, если продукт бесплатный?
Vorlon
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:37

  mustbe написав:А что тут думать ?
"Спа-салоны", "Прокат велосипедов" и тд...

Ударим "Услугами таксидермистов" по свиным рылам!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55

Про ibox.bank уже "забыли"?

Или просто "сделали выводы" и решили постричь лондонское стадо? Думают, что там хуже деньги считают? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3339 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03

  mihasik написав:Когда будет известно КБ на март?
Думаю оформить сегодня, а если не интересный КБ, то перенесу на попозже)

апрель-май.Точно.
А что изменяет знание ранее? Интересно мнение....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 03.12.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:06

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:А что тут думать ?
"Спа-салоны", "Прокат велосипедов" и тд...

Ударим "Услугами таксидермистов" по свиным рылам!

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 03.12.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 465466467468>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, chico, stryzhko, vitaliy1111, wig і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4678)
26.02.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.