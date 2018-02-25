А вот это плохо! Лучше пусть банят тех, кто делает каждую минуту по транзакции с кэшбеком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:28
Причём молча банят, например 5..7 оп-ю за последние 30мин на общ. сумму от 5000грн.
Мона даже дать клиенту возможность настроить этот параметр безопасности в некоторых допустимых рамках
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:21
Re: Monobank
для хакера, маловато нала или все на карте неосторожный какой то хакер
P.S. с другой стороны, это хакер, а не чиновник
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:18
Когда будет известно КБ на март?
Думаю оформить сегодня, а если не интересный КБ, то перенесу на попозже)
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:20
Re: Monobank
А в Англии хорошо развито свиноводство?
Дмитрий Дубилет is with Олег Гороховский and Михаил Рогальский.
Наша команда приняла важное решение. Мы решили запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.
Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине (и среди них будут достаточно интересные!). Так что наши украинские клиенты только выиграют.
Последние пару месяцев я провел много времени в Лондоне, прорабатывая запуск. Нам предстоит решить сотни вопросов — от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Нужно сформировать в Британии офис. Мы будем привлекать под проект инвестиции от венчурных фондов…. В общем, работы много.
Но я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:25
mihasik
Предположу, что на этот раз ровно в 0 часов 00 минут 1 марта.
P.S. А чего тянуть, если продукт бесплатный?
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:37
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55
Про ibox.bank уже "забыли"?
Или просто "сделали выводы" и решили постричь лондонское стадо? Думают, что там хуже деньги считают?
Всё IMHO
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03
апрель-май.Точно.
А что изменяет знание ранее? Интересно мнение....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:06
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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