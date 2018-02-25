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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:08

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:А что изменяет знание ранее? Интересно мнение....

Иногда, бывает, думаешь - купить ли сейчас или оставить на потом...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10

Vorlon так у таксидермистов каждый день полный бак))
было б за шо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:33

Re: Monobank

Vorlon написав:Ставлю на "Красоту и здоровье" - по случаю 8 марта.

Підозрюю, як не було "Супермаркетів" на новорічні свята, так не буде "Краси" і на 8 березня)) Якраз "Будівництво і ремонт" для банка буде менш затратним, якщо касири з АТБ не перейдуть в Епіцентр
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:35

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Когда будет известно КБ на март?
Думаю оформить сегодня, а если не интересный КБ, то перенесу на попозже)

апрель-май.Точно.
А что изменяет знание ранее? Интересно мнение....

Открыл бы пока другую карту в другом банке, на те категории которые для меня актуальны.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45

  Vorlon написав:Ставлю на "Красоту и здоровье" - по случаю 8 марта. Да и для меня очень нужная категория.

Конечно нужная, работая в сети аптек :mrgreen: .
Тогда в марте заместь ОПГ кассиров АТБ....появится ОПГ фармацевтов :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:11

lov2108
Не поверите - для того, о чём вы подумали, карту не использую. Я ведь в офисе работаю... А вот для потребностей пожилых членов семьи медикаменты покупаю постоянно.
Vorlon
 
Повідомлень: 5372
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:12

  mustbe написав:Новый тренд: Оказывается - во всём виноваты не свинорылы, а верблюдопихатели


Отныне предлагаю разделить пользователей "Монобанка" на 2 категории:
1) кредитчики - "свиные рыла" (ибо за повышенным кешбеком охотятся)
2) депозитчики - "верблюдопихатели" (понятно, почему)
Пока название для тех, кто совместит "два в одном", еще вакантно. Предлагайте!

mustbe, респект!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:14

  yoggik написав:покупка билето в инете на сайте кинотеатра https://wizoria.com.ua проходит как Розваги та спорт, а не Кино. Хорошо что у меня это была вторая категория, после Кино и по ней 12% :)

Вот поэтому-то я и покупаю вживую в самих кинотеатрах, там хоть правильно выставлена категория.
Прикольно другое: в Полтаве есть два кинотеатра Визории, в одном буфет (где попкорн и прочее) попадает в категорию "Кино" (это Колос), в другом - "Кафе и рестораны" (это Конкорд).
Может, кому пригодится. Проверено лично :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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