Иногда, бывает, думаешь - купить ли сейчас или оставить на потом...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:08
Re: Monobank
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10
Vorlon так у таксидермистов каждый день полный бак))
было б за шо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:33
Re: Monobank
Підозрюю, як не було "Супермаркетів" на новорічні свята, так не буде "Краси" і на 8 березня)) Якраз "Будівництво і ремонт" для банка буде менш затратним, якщо касири з АТБ не перейдуть в Епіцентр
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:35
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45
Конечно нужная, работая в сети аптек .
Тогда в марте заместь ОПГ кассиров АТБ....появится ОПГ фармацевтов
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Додано: Пон 26 лют, 2018 14:11
lov2108
Не поверите - для того, о чём вы подумали, карту не использую. Я ведь в офисе работаю... А вот для потребностей пожилых членов семьи медикаменты покупаю постоянно.
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:12
Отныне предлагаю разделить пользователей "Монобанка" на 2 категории:
1) кредитчики - "свиные рыла" (ибо за повышенным кешбеком охотятся)
2) депозитчики - "верблюдопихатели" (понятно, почему)
Пока название для тех, кто совместит "два в одном", еще вакантно. Предлагайте!
mustbe, респект!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:14
Вот поэтому-то я и покупаю вживую в самих кинотеатрах, там хоть правильно выставлена категория.
Прикольно другое: в Полтаве есть два кинотеатра Визории, в одном буфет (где попкорн и прочее) попадает в категорию "Кино" (это Колос), в другом - "Кафе и рестораны" (это Конкорд).
Может, кому пригодится. Проверено лично
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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