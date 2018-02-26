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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:32
Vuch написав:
А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...
Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 18:58
WachtAmRhein написав: Vuch написав:
А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...
Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
В дневное время нереально, а после полуночи без проблем.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:11
BBC написав: WachtAmRhein написав: Vuch написав:
А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...
Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
В дневное время нереально, а после полуночи без проблем.
У них, что после полуночи видеокамеры над кассой отключают?
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:19
chico написав:
Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!
Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу. Личная информация и платежные данные будут полностью доступны Google и их "друзьям-кураторам", которые нам совсем не друзья. Действительно повод радоваться
Народ безмолвствует все громче...
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Gas
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:21
Gas
Поддерживаю - Google терпеть не могу...
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:21
Vorlon написав:lov2108
Не поверите - для того, о чём вы подумали, карту не использую. Я ведь в офисе работаю... А вот для потребностей пожилых членов семьи медикаменты покупаю постоянно.
Щас открыл для себя новую сеть аптек БАМ - реально дешевле цены чем в копеечке и АНЦ. Ну и кешбек всегда приятно.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:28
Gas написав: chico написав:
Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!
Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу. Личная информация и платежные данные будут полностью доступны Google и их "друзьям-кураторам", которые нам совсем не друзья. Действительно повод радоваться
Думаю, в чомусь Ви праві - принаймні варто задумуватись і над другою стороною медалі, і бути обережними. З іншого боку, як ви кажете, "куратори" при великій потребі без проблем отримають про Вас інформацію, тому з таким підходом більшість технологічних новинок здаватимуться небезпечними. Скажу за себе особисто - це додатковий елемент зручності, до того ж не буде ризику втрати картки чи отримання її даних за допомогою відеонагляду, що також додає безпеки. Знову ж таки - користуватись ніхто не змушує, але мати таку можливість приємно мати, а раптом Ви колись передумаєте)
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chico
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Додано: Пон 26 лют, 2018 20:34
Под каким мсс идет открытие депозита?
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anikola13
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Додано: Пон 26 лют, 2018 20:41
anikola13 написав:
Под каким мсс идет открытие депозита?
6536
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:51
Vorlon написав:Gas
Поддерживаю - Google терпеть не могу...
Та да Яндекс и мейлру намного Милен сердцу русского человека.
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WachtAmRhein
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