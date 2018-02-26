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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:32

Monobank

  Vuch написав:А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...


Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:58

  WachtAmRhein написав:
  Vuch написав:А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...


Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
В дневное время нереально, а после полуночи без проблем.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:11

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:
  Vuch написав:А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...


Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
В дневное время нереально, а после полуночи без проблем.


У них, что после полуночи видеокамеры над кассой отключают? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:19

  chico написав:Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!

Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу. Личная информация и платежные данные будут полностью доступны Google и их "друзьям-кураторам", которые нам совсем не друзья. Действительно повод радоваться :roll:
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:21

Gas
Поддерживаю - Google терпеть не могу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:21

  Vorlon написав:lov2108
Не поверите - для того, о чём вы подумали, карту не использую. Я ведь в офисе работаю... А вот для потребностей пожилых членов семьи медикаменты покупаю постоянно.

Щас открыл для себя новую сеть аптек БАМ - реально дешевле цены чем в копеечке и АНЦ. Ну и кешбек всегда приятно.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:28

  Gas написав:
  chico написав:Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!

Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу. Личная информация и платежные данные будут полностью доступны Google и их "друзьям-кураторам", которые нам совсем не друзья. Действительно повод радоваться :roll:

Думаю, в чомусь Ви праві - принаймні варто задумуватись і над другою стороною медалі, і бути обережними. З іншого боку, як ви кажете, "куратори" при великій потребі без проблем отримають про Вас інформацію, тому з таким підходом більшість технологічних новинок здаватимуться небезпечними. Скажу за себе особисто - це додатковий елемент зручності, до того ж не буде ризику втрати картки чи отримання її даних за допомогою відеонагляду, що також додає безпеки. Знову ж таки - користуватись ніхто не змушує, але мати таку можливість приємно мати, а раптом Ви колись передумаєте)
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:34

Депозит

Под каким мсс идет открытие депозита?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:41

  anikola13 написав:Под каким мсс идет открытие депозита?

6536
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:51

  Vorlon написав:Gas
Поддерживаю - Google терпеть не могу...


Та да Яндекс и мейлру намного Милен сердцу русского человека.
WachtAmRhein
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