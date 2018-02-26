Короче атб возвраты делают только налом, возможно с этой стороны мутят, но брать нал, и пробивать свою карту нереально ни днём ни ночью.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:54
Короче атб возвраты делают только налом, возможно с этой стороны мутят, но брать нал, и пробивать свою карту нереально ни днём ни ночью.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:02
lov2108 tabletki.ua иногда можно отхватить "по старому курсу" из залежавше гося со старого прихода, но в некоторьіх аптеках ( одна сеть в городе) не подтягивает пдв что обидно , но после первой же прочерки сразу понимаешь в какой аптека такое может произойти ну и резерв через сайт позволяет не ехать на другий конец городе в БАМ а взять часто рядом почти по той же цене.
Додано: Вів 27 лют, 2018 00:04
фантомас в бабушкиных очках )
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