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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:54

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:
  Vuch написав:А я — верблюдопихательный свинорыл... Был бы сотрудником АТБ — вообще джек-пот был бы, но не судьба...


Так могут рассуждать только не сотрудники, в атб схема нереальная.
В дневное время нереально, а после полуночи без проблем.


Короче атб возвраты делают только налом, возможно с этой стороны мутят, но брать нал, и пробивать свою карту нереально ни днём ни ночью.
WachtAmRhein
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lov2108 tabletki.ua иногда можно отхватить "по старому курсу" из залежавше гося со старого прихода, но в некоторьіх аптеках ( одна сеть в городе) не подтягивает пдв что обидно , но после первой же прочерки сразу понимаешь в какой аптека такое может произойти ну и резерв через сайт позволяет не ехать на другий конец городе в БАМ а взять часто рядом почти по той же цене.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 00:04

  clientage написав:
  mustbe написав:Лично я разделяю пользователей банков на три категории

Я свинорыл с удавным акцентом :)


фантомас в бабушкиных очках )
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  #<1 ... 469470471472
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