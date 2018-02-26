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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:41
mihasik написав:
Взял карту)
Сколько ждать пока они кредит.лимит насыпят?
в теч часа позвонят с 0442372060 если порядок или сразу если болт,ну ща еще обед будет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:50
mihasik написав:
Взял карту)
Сколько ждать пока они кредит.лимит насыпят?
Ну как проанализируют тысячи факторов, то сразу и дадут.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:19
Ірина_ написав:
Не хочуть співпрацювати
А за эту штуку платят?https://finance.ua/cards/mc-world-debet-306-monobank-p
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23
это кредитный брокер - ему горох что-то отсуслит
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:29
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Люди вон уже Пеем вовсю расплачиваются..
У меня в Пее щас Пивень главный, я пирожки по 4грн покупаю, на часики он Хуавея верблюдов ганяю. Вот думаю, по совету Стражника, на яйца поштучно перейти
Переходите на яйца...А то пирожки по 4 грн..
Вы нам еще нужны!)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:37
Gas написав: chico написав:
Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!
Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу.
якби безкоштовна додаткова карта
Зарабатывайте
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Додано: Вів 27 лют, 2018 14:45
Son of Sun написав:
то там за такое без предупреждения - красная карта.
С чего вы взяли?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 27 лют, 2018 14:58
Они пишут, что КБ является доходом и он может повлиять на получение субсидии, там же пишут, что персональные данные в налоговую не передаются.
Или это не является персональными данными?
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mihasik
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