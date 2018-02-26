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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:41

  mihasik написав:Взял карту)
Сколько ждать пока они кредит.лимит насыпят?

в теч часа позвонят с 0442372060 если порядок или сразу если болт,ну ща еще обед будет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:50

  mihasik написав:Взял карту)
Сколько ждать пока они кредит.лимит насыпят?


Ну как проанализируют тысячи факторов, то сразу и дадут.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:19

  Ірина_ написав:Не хочуть співпрацювати :wink:

А за эту штуку платят?

https://finance.ua/cards/mc-world-debet-306-monobank-p
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23

  sola написав:
  Ірина_ написав:Не хочуть співпрацювати :wink:

А за эту штуку платят?

https://finance.ua/cards/mc-world-debet-306-monobank-p


это кредитный брокер - ему горох что-то отсуслит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:29

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Люди вон уже Пеем вовсю расплачиваются..

У меня в Пее щас Пивень главный, я пирожки по 4грн покупаю, на часики он Хуавея верблюдов ганяю. Вот думаю, по совету Стражника, на яйца поштучно перейти :lol:

Переходите на яйца...А то пирожки по 4 грн..
Вы нам еще нужны!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:37

  Gas написав:
  chico написав:Чудова новина: відзавтра планується запуск Google Pay із mono(колишній Android Pay)!

Карта и так бесконтактная, плюсов не вижу.

якби безкоштовна додаткова карта
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:45

Re: Monobank

  Son of Sun написав:то там за такое без предупреждения - красная карта.
С чего вы взяли?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:58

Они пишут, что КБ является доходом и он может повлиять на получение субсидии, там же пишут, что персональные данные в налоговую не передаются.
Или это не является персональными данными?
mihasik
 
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  #<1 ... 470471472473
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