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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:42

  Вкладчик1234 написав:Если так крохоборить и копейчужничать - зачем вообще позориться было с этой "компенсацией"?


зачем поощрять оленизм, а не, наоборот, вознаградить компетентность ... даете 0,6% и всё ... а то еще справку заставят принести из банка об уплаченной комиссии
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:43

  IMPRINTER написав:Зображення

Тьфу!..
Посоветуйте Пугачу брать с погонщиков верблюдов выписку со счета для подтверждения взятой комисс.
Выписку, заверенную круглой печатью (не штампом) банка :mrgreen: :mrgreen:
Мона потом отправить фотку той выписки. И качество печати мона проверять, например, слюной погонщика :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:49

Козак-характерник

ну мы ему не забудем этот эпос
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:50

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Зображення

Тьфу!..
Посоветуйте Пугачу брать с погонщиков верблюдов выписку со счета для подтверждения взятой комисс.
Выписку, заверенную круглой печатью (не штампом) банка :mrgreen: :mrgreen:
Мона потом отправить фотку той выписки. И качество печати мона проверять, например, слюной погонщика :mrgreen:

Навіщо ускладнювати все? Нехай напишуть: віддайте бабла. І печінку продайте.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:56

Re: Monobank

  clientage написав:Выписку, заверенную круглой печатью (не штампом) банка
Мокрая Печать наше все.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:44

  Козак-характерник написав:віддайте бабла. І печінку продайте.


Отдохните до 2 марта. Ваше скЫглення уже надоело :evil:
В банке и без вас хватает верблюдов и свинорылов. Одни ТОПы чего стоят :twisted:
Спокойной ночи 8)
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