зачем поощрять оленизм, а не, наоборот, вознаградить компетентность ... даете 0,6% и всё ... а то еще справку заставят принести из банка об уплаченной комиссии
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:42
зачем поощрять оленизм, а не, наоборот, вознаградить компетентность ... даете 0,6% и всё ... а то еще справку заставят принести из банка об уплаченной комиссии
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:43
Тьфу!..
Посоветуйте Пугачу брать с погонщиков верблюдов выписку со счета для подтверждения взятой комисс.
Выписку, заверенную круглой печатью (не штампом) банка
Мона потом отправить фотку той выписки. И качество печати мона проверять, например, слюной погонщика
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:49
Козак-характерник
ну мы ему не забудем этот эпос
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:50
Навіщо ускладнювати все? Нехай напишуть: віддайте бабла. І печінку продайте.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:56
Re: Monobank
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:44
реклама
|