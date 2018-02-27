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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:32
mihasik написав:
Категории можно выбрать,например, в середине месяца, а не в первый день?
Да, но сразу 2
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:34
А зачем Вам СЭП, если можно за секунду деньги перебросить р2р? И сразу же закроется задолженность.
У связки Конкорд-р2р-Моня часто бывают проблемы.
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Кащей
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:39
Монифаций вспомнил о обо мне: первоначальный КЛ 25, потом 33 и вот 60.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:52
guntherhouse777
Ждал погашения за январь?
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Vorlon
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15
mephala написав:
гыг. праздник был не долгим
Дык это была изначальная идея.
Видимо из-за недостатка времени сделали категории для всех.
Сейчас допилили этот функционал и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.
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curiousobro
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1
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15
Vorlon написав:guntherhouse777
Ждал погашения за январь?
Чой то я не уловил)))
утром (ибо я свинорыл еще тот) погасил через приложение, в обед моня, проанализировав 1000 факторов, сделав вывод о моей благонадежности, пуш прислал.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19
curiousobro написав:
и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.
а если карта на полку на пол года то утроенный кешбек?
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mephala
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:44
Индивидуальные категории КБ для каждого клиента! Вот же свинорылы.
Если мне закроют интересные категории КБ, буду из принципа рассчитываться только там, где КБ есть, а без КБ другими картами. И с погашением тянуть до последнего.
Чувствую, придётся идти за максимкой в аллу для супермаркетов.
Народ безмолвствует все громче...
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Gas
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:55
guntherhouse777 написав:
моня, проанализировав 1000 факторов
Не, в пуше ещё круче: "ТЫСЯЧИ факторов". Количество факторов у них растёт, как снежный ком.
ЗЫ. Мне тоже подняли в два раза. Видимо это массово.
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N0mad
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:59
mephala написав: curiousobro написав:
и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.
а если карта на полку на пол года то утроенный кешбек?
100%, как за лупер....
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d812460
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