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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:32

  mihasik написав:Категории можно выбрать,например, в середине месяца, а не в первый день?

Да, но сразу 2
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:34

А зачем Вам СЭП, если можно за секунду деньги перебросить р2р? И сразу же закроется задолженность.
У связки Конкорд-р2р-Моня часто бывают проблемы.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:39

Монифаций вспомнил о обо мне: первоначальный КЛ 25, потом 33 и вот 60.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:52

guntherhouse777
Ждал погашения за январь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15

  mephala написав:гыг. праздник был не долгим

Дык это была изначальная идея.

Видимо из-за недостатка времени сделали категории для всех.

Сейчас допилили этот функционал и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15

  Vorlon написав:guntherhouse777
Ждал погашения за январь?


Чой то я не уловил)))
утром (ибо я свинорыл еще тот) погасил через приложение, в обед моня, проанализировав 1000 факторов, сделав вывод о моей благонадежности, пуш прислал.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:19

  curiousobro написав:и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.


а если карта на полку на пол года то утроенный кешбек? :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:44

Re: Monobank

Индивидуальные категории КБ для каждого клиента! Вот же свинорылы.
Если мне закроют интересные категории КБ, буду из принципа рассчитываться только там, где КБ есть, а без КБ другими картами. И с погашением тянуть до последнего.
Чувствую, придётся идти за максимкой в аллу для супермаркетов.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:55

  guntherhouse777 написав:моня, проанализировав 1000 факторов

Не, в пуше ещё круче: "ТЫСЯЧИ факторов". Количество факторов у них растёт, как снежный ком. :)

ЗЫ. Мне тоже подняли в два раза. Видимо это массово.
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:59

  mephala написав:
  curiousobro написав:и теперь будут рулить процессом по умному, а именно - не давая тебе категорий, где в прошлом много тратил.


а если карта на полку на пол года то утроенный кешбек? :wink:

100%, как за лупер....
d812460
 
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