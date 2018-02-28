RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487488489>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06

Re: Monobank

Шкода що ніззя 3, ну нехай алла попрацює ще...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 15.04.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06

  Faceless написав:Появились
Зображення

Аналогичные категории.
Азс/авто жаль забрали.
Но ничего пойду под кинотеатр барыжить билетами, как раз еще есть скидка от кинотеатра 10%. :mrgreen:
П.С. А так надеялся что дадут книги (амазон).
bmwbmw
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:08

  Poleg написав:
  Vorlon написав:У всех одинаково получается!

Да. Эта персональность категорий судя по всему - пшик.

Ну надо подождать, когда отпишутся на форуме кассиры АТБ
Arbitr
 
Повідомлень: 127
З нами з: 07.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:08

Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:10

Re: Monobank

Прилетело обновление для бета на IOS
Akula
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:11

Re: Monobank

  klug написав:Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу,

Хм, у мене ще лютневий текст "нема мінімального платежу"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 15.04.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:12

Моня посчитал что я слишком много кушаю :/
Зображення
netboss1992
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16

  klug написав:Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.


Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.
Олег1964
 
Повідомлень: 29
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16

  chipmunk написав:
  klug написав:Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу,

Хм, у мене ще лютневий текст "нема мінімального платежу"

Уже все зажило. Підтримка каже, що квантовий кампухтер довго заборгованості перераховує і впродовж кількох хвилин після 12-ї ночі можуть бути такі приколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16

Re: Monobank

Теж продукти по 3%/1%
maxprofit
 
Повідомлень: 561
З нами з: 19.11.08
Подякував: 561 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 484485486487488489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53923)
01.03.2018 02:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.