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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06
Шкода що ніззя 3, ну нехай алла попрацює ще...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06
Faceless написав:
Появились
Аналогичные категории.
Азс/авто жаль забрали.
Но ничего пойду под кинотеатр барыжить билетами, как раз еще есть скидка от кинотеатра 10%.
П.С. А так надеялся что дадут книги (амазон).
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:08
Poleg написав: Vorlon написав:
У всех одинаково получается!
Да. Эта персональность категорий судя по всему - пшик.
Ну надо подождать, когда отпишутся на форуме кассиры АТБ
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:08
Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:10
Прилетело обновление для бета на IOS
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:11
klug написав:
Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу,
Хм, у мене ще лютневий текст "нема мінімального платежу"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16
klug написав:
Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.
Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16
chipmunk написав: klug написав:
Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу,
Хм, у мене ще лютневий текст "нема мінімального платежу"
Уже все зажило. Підтримка каже, що квантовий кампухтер довго заборгованості перераховує і впродовж кількох хвилин після 12-ї ночі можуть бути такі приколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16
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