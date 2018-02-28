Таки какую то индивидуальность запилили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:17
Re: Monobank
Таки какую то индивидуальность запилили
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:18
Re: Monobank
Ага, ось у чому індивідуальність! В мене 4/2
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:19
Re: Monobank
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:20
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:22
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:25
Эту индивидуальность фронтмен еще в прошлом году обещал, а так как главный комментатор в мордокниге писал (каждому разные категории) судя по всему так и не запилили. Хотя подождем пока проснутся те, у которых по 3 и больше карточки на семью - может у них хоть будет что-то интересное.
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:26
5 одинаковы даже 1 с феврабля для своих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:29
На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:29
И в мене такі самі категорії, але продукти 4/2. Видно недоїдаю
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