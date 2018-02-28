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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 485486487488489>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:17

Re: Monobank

netboss1992 написав:Моня посчитал что я слишком много кушаю :/
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Таки какую то индивидуальность запилили
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:18

Re: Monobank

  maxprofit написав:Теж продукти по 3%/1%
  maxprofit написав:Теж продукти по 3%/1%

Ага, ось у чому індивідуальність! В мене 4/2
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:19

  maxprofit написав:Теж продукти по 3%/1%

Нашлись кассиры атб ))))
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:19

Re: Monobank

  netboss1992 написав:Моня посчитал что я слишком много кушаю :/

Кассиры АТБ детектед.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:20

  maxprofit написав:Теж продукти по 3%/1%

Великий пост.Свинину низя.Удочка есть? :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:22

  Poleg написав:
  netboss1992 написав:Моня посчитал что я слишком много кушаю :/

Кассиры АТБ детектед.


В эту шарагу под названием АТБ я ни ногой. Хз как в других городах но в Одессе там такой контингент, что ну его к черту :lol: :x
netboss1992
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:25

  Faceless написав:Таки какую то индивидуальность запилили

Эту индивидуальность фронтмен еще в прошлом году обещал, а так как главный комментатор в мордокниге писал (каждому разные категории) судя по всему так и не запилили. Хотя подождем пока проснутся те, у которых по 3 и больше карточки на семью - может у них хоть будет что-то интересное.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:26

  Poleg написав:
  Faceless написав:Таки какую то индивидуальность запилили

Эту индивидуальность фронтмен еще в прошлом году обещал, а так как главный комментатор в мордокниге писал (каждому разные категории) судя по всему так и не запилили. Хотя подождем пока проснутся те, у которых по 3 и больше карточки на семью - может у них хоть будет что-то интересное.

5 одинаковы даже 1 с феврабля для своих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:29

На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:29

И в мене такі самі категорії, але продукти 4/2. Видно недоїдаю :)
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