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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34
mustbe написав:
На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?
9к гривен за февраль по разделам покупки
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34
mustbe написав:
На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?
Выдающимся кассирам кинотеатров 19/11
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vollena71
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:36
Олег1964 написав:
Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.
Такая же фигня, поддержка говорит это я плуг и всё придумал. До последнего дня был кверен, что задолженность погашена, а за 4 часа до полуночи случайно зашёл в приложение и увидел долг.
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Lares
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:43
ну что, коллеги-свинорылы - за работу - АТБ нас ждет )
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IMPRINTER
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:49
IMPRINTER написав:
ну что, коллеги-свинорылы - за работу - АТБ нас ждет )
Продолжаем работать
4/2
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anikola13
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:57
А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.
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Ethereum
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:01
Ethereum написав:
А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.
4- в1рно,а 2-нев1рно платити
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:01
Ethereum написав:
А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.
4% за кредитні, 2% за свої.
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anikola13
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:03
Олег1964 написав: klug написав:
Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.
Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.
тоже поддержку мучал по примерно 600грн. долга по погашенной карте, бывает
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Lost
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:19
Шож его выбрать, аж глаза разбегаются)
А шО в цветниках терминалы появились, only cash, только хардкор!
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mihasik
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