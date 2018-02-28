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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34

  mustbe написав:На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?


9к гривен за февраль по разделам покупки :|
netboss1992
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34

  mustbe написав:На данный момент - у всех одно и то же, за исключением кб по Продуктам (4/2 vs 3/1).
У меня - 4/2.
У кого продукты 3/1 - сколько вы их нахомячили в феврале ?

Выдающимся кассирам кинотеатров 19/11
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:36

  Олег1964 написав:Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.

Такая же фигня, поддержка говорит это я плуг и всё придумал. До последнего дня был кверен, что задолженность погашена, а за 4 часа до полуночи случайно зашёл в приложение и увидел долг. :evil:
Lares
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:43

ну что, коллеги-свинорылы - за работу - АТБ нас ждет )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:49

  IMPRINTER написав:ну что, коллеги-свинорылы - за работу - АТБ нас ждет )

Продолжаем работать :)
4/2
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:57

А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:01

  Ethereum написав:А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.

4- в1рно,а 2-нев1рно платити
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:01

  Ethereum написав:А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.

4% за кредитні, 2% за свої.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:03

  Олег1964 написав:
  klug написав:Категорії ті самі, але ще моня пише, що я пропустив платіж і вилетів з грейсу, хоча о 13:30 погасив за минулий період навіть з невеличким запасом і ще вдень він казав, що грейс до кінця березня. Щось йому трошки зле, буду будити підтримку.


Утром погасил карту жены с небольшим запасом. После обеда проверяю карту и вижу висит недоплаченные непонятно откуда взявшиеся 5.06 грн. Пополнил.
Категории кешбэка те же.

тоже поддержку мучал по примерно 600грн. долга по погашенной карте, бывает ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:19

Шож его выбрать, аж глаза разбегаются)
А шО в цветниках терминалы появились, only cash, только хардкор!
mihasik
 
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