RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:19

  Ethereum написав:А що значить 4/2?
4% чи 2. Бо не зрозумів.


Чотири работає, два - виходний :mrgreen:
Артём
 
Повідомлень: 570
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:22

  IMPRINTER написав:ну что, коллеги-свинорылы - за работу - АТБ нас ждет )


Да. Будет вкусно. Хрю :wink:
Зображення
Артём
 
Повідомлень: 570
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:23

Монобанк рулить. Дякую всім за поради!
Ethereum
 
Повідомлень: 18
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:46

информация что относится к категориям скупо как-то описана, может тут подвох теперь и моня не так как раньше будет относить к той или иной категории?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:49

  velvet написав:информация что относится к категориям скупо как-то описана, может тут подвох теперь и моня не так как раньше будет относить к той или иной категории?

шо не по МСС в категориях?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 03.12.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 486487488489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53923)
01.03.2018 02:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.