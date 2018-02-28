Чотири работає, два - виходний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:19
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:22
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:46
информация что относится к категориям скупо как-то описана, может тут подвох теперь и моня не так как раньше будет относить к той или иной категории?
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Додано: Чет 01 бер, 2018 01:49
шо не по МСС в категориях?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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