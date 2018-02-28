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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:09
maxim2014 написав:Эт только у меня проценты по депо с сегодняшнего дня начали с нуля считаться?
Поддержка сказала сегодня начислят.
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Son of Sun
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:46
lov2108 написав: sens написав: lov2108 написав:
Нормально, я доволен.
Моня видно подумал и решил не разочаровывать ))).
П.С. Хорошо что буквально позавчера залил бак топливом под завязку, а то как чувствовал что категорию АЗС уберут.
читаю детские отзывы и про свинки Пепу,а также всякие не смешные картинки и становится грустно за контингент на ветке. Крепиться,ужимайтесь))
Ну куда уж нам деткам до взрослых состоятельных мэнов, которые не знают где б им ещё кроме форума похвастаться своими боснословными финансовыми тратами
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Чес слово - детский садик.
кого_то и жаба стала душить.продолжайтесь)
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06
sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?
Остаточный Прощавай, прощавай!
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Gas
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Додано: Чет 01 бер, 2018 13:13
Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?
Комплексы детства лезут. Не стоит вашего внимания.
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Son of Sun
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:45
Знатоки підкажіть. Про вплив заробленого кешбеку на субсидію читав. А як бути з процентами за свій власний залишок? Можуть бути через це проблеми з субсидією?
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andresBeck
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50
ні. Відсотки по вкладу/залишку податкова бачить знеособлено. Поки що...
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casper12
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57
casper12 написав:
ні. Відсотки по вкладу/залишку податкова бачить знеособлено. Поки що...
А от кеш-бек при оформленні вкладу в МОНО не знеособлено.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:42
Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?
Пишите еще,ставьте картинки со свинками,это так увлекательно.
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sens
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:47
Son of Sun написав: Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?
Комплексы детства лезут. Не стоит вашего внимания.
вылезли ,но эта ветка модератором упущена из внимания - больше принтскринов сотрудников альфы из Фейсбуке,картинок животных и высера некоторых форумчан ничего нету.вот про убей
Кб инфо все меньше и новые правила,как и условия оформления депозита не радуют. В своем списке банков - монобанк только для грейскредитки
никому не верю
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sens
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