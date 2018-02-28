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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:09

maxim2014 написав:Эт только у меня проценты по депо с сегодняшнего дня начали с нуля считаться?


Поддержка сказала сегодня начислят.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:46

  lov2108 написав:
  sens написав:
  lov2108 написав:Нормально, я доволен.
Моня видно подумал и решил не разочаровывать ))).

П.С. Хорошо что буквально позавчера залил бак топливом под завязку, а то как чувствовал что категорию АЗС уберут.
читаю детские отзывы и про свинки Пепу,а также всякие не смешные картинки и становится грустно за контингент на ветке. Крепиться,ужимайтесь))

Ну куда уж нам деткам до взрослых состоятельных мэнов, которые не знают где б им ещё кроме форума похвастаться своими боснословными финансовыми тратами :mrgreen: :mrgreen: .
Чес слово - детский садик.
кого_то и жаба стала душить.продолжайтесь)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:04

  sens написав:кого_то и жаба стала душить.продолжайтесь)

Ну жабы разные бывают... помните жабу конвертационного в покойном Михе? :mrgreen:
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06

sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?
Остаточный Прощавай, прощавай!
Gas
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:13

  Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?

Комплексы детства лезут. Не стоит вашего внимания.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:45

Re: Monobank

Знатоки підкажіть. Про вплив заробленого кешбеку на субсидію читав. А як бути з процентами за свій власний залишок? Можуть бути через це проблеми з субсидією?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50

Re: Monobank

ні. Відсотки по вкладу/залишку податкова бачить знеособлено. Поки що...
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57

  casper12 написав:ні. Відсотки по вкладу/залишку податкова бачить знеособлено. Поки що...

А от кеш-бек при оформленні вкладу в МОНО не знеособлено.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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1
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:42

  Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?

Пишите еще,ставьте картинки со свинками,это так увлекательно.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:47

  Son of Sun написав:
  Gas написав:sens
У вашего словесного посыла было какое-то другое смысловое наполнение, кроме самолюбования?

Комплексы детства лезут. Не стоит вашего внимания.
вылезли ,но эта ветка модератором упущена из внимания - больше принтскринов сотрудников альфы из Фейсбуке,картинок животных и высера некоторых форумчан ничего нету.вот про убей
Кб инфо все меньше и новые правила,как и условия оформления депозита не радуют. В своем списке банков - монобанк только для грейскредитки
никому не верю
sens
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