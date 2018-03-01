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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:48

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:
  chipmunk написав:Я так пойняв дієта у тих, хто нажер 500грн кишмишу?

Не, я в январе полное лукошко насобирал - меня на диету не посадили.
Тогда ещё не было гангстеров из АТБ...
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:33

Re: Monobank

То есть если следовать тенденции и 1000 различных факторов, в след раз проценты будут снижены... странные дела моня Зображення


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garem777
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:34

  2XL написав:
guntherhouse777 написав:
  chipmunk написав:Я так пойняв дієта у тих, хто нажер 500грн кишмишу?

Не, я в январе полное лукошко насобирал - меня на диету не посадили.
Тогда ещё не было гангстеров из АТБ...

Заплутал немного в месяцах)).
В феврале, уже при усиленном питании,наколядовал и вывел максимум.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:10

  Інкогніто написав:
Вкладчик1234 написав:У всех бета андроид-приложение работает нормально?
Ночью прилетела обнова, сегодня утром зашёл (всё сильно тормозило), выбрал категории кешбека, - и всё, теперь зайти не могу, "ошибка приложения"
Вот интересно, за рубежом такая работа покатит?!

Приходилось как-то работать с зарубежными чертежами, где меньшая величина была образмерена скажем как 40, а большая как 20. Последствия этого вынудили обратить наше внимание на такие очевидные ошибки, которые немцы (!) так и не признали, не говоря уже об исправлениях. Софт мягко говоря также нуждается в доработках. Так что там тоже многое прокатывает. Попадались и у других контрагентов бока, но был и хороший опыт, на кого попадёшь... Человеку вообще свойственно ошибаться, любой национальности ))
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:46

НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил

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sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:49

  sola написав:НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил

Зображення

Свинорыл :)
А его атакуют банковские хищники (картинка внизу)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:51

  chipmunk написав:Тобто приблизно так - якщо по певній категорії набрано 500грн кишмишу - її ріжуть. В мене сотня з хвостом, юзав тіко маркети - не порізали.

Та не. У меня 500 в первую неделю февраля выстрелило, у жены в течении месяца тоже 500, в основном продукты. Итого у меня 4 у нее 3.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:55

  BBC написав:
  sola написав:НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил

Зображення

Свинорыл :)
А его атакуют банковские хищники (картинка внизу)

котэОбразный тож там есть :D :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:07

  clientage написав:Зображення
Свинорыл :)
А его атакуют банковские хищники (картинка внизу)
котэОбразный тож там есть :D :D

Это точно, МОНО хотел полакомиться свинорылами, даже прикормил кеш-беком их. Но не смог прокусить кожу. Уже и кредлимиты поднял до небес.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:30

Тарифы:
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в будь-якому українському банку та оплата online-ігор

Безкоштовно за рахунок власних коштів
2% за рахунок кредитних коштiв
4% за рахунок кредитних коштів, якщо платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку

В каких случаях платеж проходит с комисом 2% ?
mustbe
 
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  #<1 ... 491492493494
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