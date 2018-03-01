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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 18:48
guntherhouse777 написав: chipmunk написав:
Я так пойняв дієта у тих, хто нажер 500грн кишмишу?
Не, я в январе полное лукошко насобирал - меня на диету не посадили.
Тогда ещё не было гангстеров из АТБ...
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:33
То есть если следовать тенденции и 1000 различных факторов, в след раз проценты будут снижены... странные дела моня
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garem777
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:34
2XL написав: guntherhouse777 написав: chipmunk написав:
Я так пойняв дієта у тих, хто нажер 500грн кишмишу?
Не, я в январе полное лукошко насобирал - меня на диету не посадили.
Тогда ещё не было гангстеров из АТБ...
Заплутал немного в месяцах)).
В феврале, уже при усиленном питании,наколядовал и вывел максимум.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:10
Інкогніто написав:
Вкладчик1234 написав:У всех бета андроид-приложение работает нормально?
Ночью прилетела обнова, сегодня утром зашёл (всё сильно тормозило), выбрал категории кешбека, - и всё, теперь зайти не могу, "ошибка приложения"
Вот интересно, за рубежом такая работа покатит?!
Приходилось как-то работать с зарубежными чертежами, где меньшая величина была образмерена скажем как 40, а большая как 20. Последствия этого вынудили обратить наше внимание на такие очевидные ошибки, которые немцы (!) так и не признали, не говоря уже об исправлениях. Софт мягко говоря также нуждается в доработках. Так что там тоже многое прокатывает. Попадались и у других контрагентов бока, но был и хороший опыт, на кого попадёшь... Человеку вообще свойственно ошибаться, любой национальности ))
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:46
НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил
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sola
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:49
sola написав:
НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил
Свинорыл
А его атакуют банковские хищники (картинка внизу)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:51
chipmunk написав:
Тобто приблизно так - якщо по певній категорії набрано 500грн кишмишу - її ріжуть. В мене сотня з хвостом, юзав тіко маркети - не порізали.
Та не. У меня 500 в первую неделю февраля выстрелило, у жены в течении месяца тоже 500, в основном продукты. Итого у меня 4 у нее 3.
Skiw
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:55
BBC написав: sola написав:
НБУ даже монету в честь клиентов мони выпустил
Свинорыл
А его атакуют банковские хищники (картинка внизу)
котэОбразный тож там есть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 бер, 2018 22:07
Это точно, МОНО хотел полакомиться свинорылами, даже прикормил кеш-беком их. Но не смог прокусить кожу. Уже и кредлимиты поднял до небес.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:30
Тарифы:
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в будь-якому українському банку та оплата online-ігор
Безкоштовно за рахунок власних коштів
2% за рахунок кредитних коштiв
4% за рахунок кредитних коштів, якщо платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку
В каких случаях платеж проходит с комисом 2% ?
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mustbe
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