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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:27
что это за беда?
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:28
J написав:
что это за беда?
пороблено...лижам
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:49
Мизантрóп написав: J написав:
что это за беда?
пороблено...лижам
виявилось що це карта-донор прихворіла
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:28
J написав: Мизантрóп написав: J написав:
что это за беда?
пороблено...лижам
виявилось що це карта-донор прихворіла
Так уже отпустило карту-донора?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:34
WachtAmRhein написав:
Так уже отпустило карту-донора?
нет
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:35
J написав: WachtAmRhein написав:
Так уже отпустило карту-донора?
нет
Ну крепитесь.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49
Мизантрóп
, дякую за відповідь, але я не зрозумів
, можете трохи простіше розказати?
трохи "напрягає" примітка "бета" для комунальних платежів
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:02
d_12
Київ -норм,Лондон теж )) Довго шукав ток провайдера https://www.naverex.net
по одній з хатинок - воно у Моні було як FOP "луценко пидр",но гроши зараховані вмить їх єтіть.По хатам коханих: провайдер http://www.triolan.com
писало "ТОВ "Контент Трейдінг" як http://triolan.com/tv/?utm_source=Site& ... gn=CTV2018
внизу ,по хатам де http://lambda.net.ua
й http://telesystems.ua
теж заіпок! ГІОЦ вмить,ОСББ-шних хат й досі нема в Моно-халяві за кредитні ,але за свої по реквізитам 0,00% (з кредитних-2%).Що Вас турбує? Як живете?
якщо не зрозуміле про "завтра"-то я про "дату валютування" від моні.В кабіні є-то й пох.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:29
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mihasik
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:34
mihasik написав:
wtf
Понять это могут не только лишь фсе, мало кто может это сделать.
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curiousobro
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