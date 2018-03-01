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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:27

Зображення
что это за беда?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:28

Re: Monobank

  J написав:что это за беда?
пороблено...лижам
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:49

  Мизантрóп написав:
  J написав:что это за беда?
пороблено...лижам

виявилось що це карта-донор прихворіла
J
 
Повідомлень: 3820
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:28

  J написав:
  Мизантрóп написав:
  J написав:что это за беда?
пороблено...лижам

виявилось що це карта-донор прихворіла


Так уже отпустило карту-донора?
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8151
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:34

  WachtAmRhein написав:Так уже отпустило карту-донора?

нет
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:35

  J написав:
  WachtAmRhein написав:Так уже отпустило карту-донора?

нет


Ну крепитесь.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49

Мизантрóп, дякую за відповідь, але я не зрозумів :oops: , можете трохи простіше розказати?
трохи "напрягає" примітка "бета" для комунальних платежів :(
ось так :(
d_12
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Повідомлень: 1520
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:02

d_12 Київ -норм,Лондон теж )) Довго шукав ток провайдера https://www.naverex.net по одній з хатинок - воно у Моні було як FOP "луценко пидр",но гроши зараховані вмить їх єтіть.По хатам коханих: провайдер http://www.triolan.com писало "ТОВ "Контент Трейдінг" як http://triolan.com/tv/?utm_source=Site& ... gn=CTV2018 внизу ,по хатам де http://lambda.net.ua й http://telesystems.ua теж заіпок! ГІОЦ вмить,ОСББ-шних хат й досі нема в Моно-халяві за кредитні ,але за свої по реквізитам 0,00% (з кредитних-2%).Що Вас турбує? Як живете? :D якщо не зрозуміле про "завтра"-то я про "дату валютування" від моні.В кабіні є-то й пох.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1275
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Подякував: 116 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:29

  Мизантрóп написав:d_12 Київ -норм,Лондон теж )) Довго шукав ток провайдера https://www.naverex.net по одній з хатинок - воно у Моні було як FOP "луценко пидр",но гроши зараховані вмить їх єтіть.По хатам коханих: провайдер http://www.triolan.com писало "ТОВ "Контент Трейдінг" як http://triolan.com/tv/?utm_source=Site& ... gn=CTV2018 внизу ,по хатам де http://lambda.net.ua й http://telesystems.ua теж заіпок! ГІОЦ вмить,ОСББ-шних хат й досі нема в Моно-халяві за кредитні ,але за свої по реквізитам 0,00% (з кредитних-2%).Що Вас турбує? Як живете? :D якщо не зрозуміле про "завтра"-то я про "дату валютування" від моні.В кабіні є-то й пох.

wtf
mihasik
 
Повідомлень: 138
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:34

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:d_12 Київ -норм,Лондон теж )) Довго шукав ток провайдера https://www.naverex.net по одній з хатинок - воно у Моні було як FOP "луценко пидр",но гроши зараховані вмить їх єтіть.По хатам коханих: провайдер http://www.triolan.com писало "ТОВ "Контент Трейдінг" як http://triolan.com/tv/?utm_source=Site& ... gn=CTV2018 внизу ,по хатам де http://lambda.net.ua й http://telesystems.ua теж заіпок! ГІОЦ вмить,ОСББ-шних хат й досі нема в Моно-халяві за кредитні ,але за свої по реквізитам 0,00% (з кредитних-2%).Що Вас турбує? Як живете? :D якщо не зрозуміле про "завтра"-то я про "дату валютування" від моні.В кабіні є-то й пох.

wtf


Понять это могут не только лишь фсе, мало кто может это сделать.
curiousobro
 
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