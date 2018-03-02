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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:05

  curiousobro написав:
  Ромасик написав:А якщо почитати офіційний ресурс https://support.google.com/pay/answer/6289406
то ясно написано - до 100 грн для МС і 500 для візи можна платити з заблокованим екраном. За моєю інфою до трьох платежів так можна.
Щодо піна карти - то це прерогатива банка-емітента. Моня при додаванні карти запитував, які суми проводити без пін.


Ну дык вам и говорят - экран может быть заблокирован, но ОБЯЗАН быть включен.

При выключенном экране - ничего не работает.
При включенном и заблокированном экране - до 100/500 MC/VISA
При включенном и разблокированном экране - анлим

Нет.
При заблокированном ничего не будет.
При разблокированном 100/500 MC/VISA без подтверждения, а больше - с вводом ПИНа
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:51

При оплате Google Pay пуши не приходят только у меня?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:58

  BBC написав:При оплате Google Pay пуши не приходят только у меня?

От Мони и у меня не приходили
От других идут
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:59

  BBC написав:При оплате Google Pay пуши не приходят только у меня?

Как-то нерегулярно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:28

  Faceless написав:Нет.
При заблокированном ничего не будет.
При разблокированном 100/500 MC/VISA без подтверждения, а больше - с вводом ПИНа


В мене постійно при заблокованому включеному екрані до 100 грн. спокійно проходять оплати, якщо не було операцій до того якийсь час. Це ви щось наплутали.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:12

Re: Monobank

Коллеги подскажите пожалуйста МСС Укрзалізниці при оплате через их сайт. В путешествия проходит?
Заранее сенкс за ответ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста МСС Укрзалізниці при оплате через их сайт. В путешествия проходит?
Заранее сенкс за ответ


Приват 10% предлагает :roll:

https://promos.privatbank.ua/ua/cashback-za-pokupku-zhd-kvytka
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:27

Так через Приват билет дороже
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:30

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста МСС Укрзалізниці при оплате через их сайт. В путешествия проходит?
Заранее сенкс за ответ

4112, входить і через сайт, і через додаток уз
casper12
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