Каждый день мы выдаем более 1000 карт. Но есть один показатель, за которым я наблюдаю еще более пристально, чем темп выдачи карт — это процент клиентов, которые пришли к нам по рекомендации, а не через рекламу.



Этот показатель держится на уровне 70-80%. Я до сих пор не могу поверить в эту цифру, постоянно ее перепроверяю... Но она именно такая!



Оцените: у нас нет отделений, нет продавцов, нет зарплатных проектов. Только мобильное приложение, которое мы вылизываем каждый день, и крутейшая кредитная карта.



Спасибо, что рекомендуете нас! Мы очень стараемся.