mihasik написав:Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?
Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.
Это я понял. Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.
Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.
chipmunk написав:Враховують, навіть мінплатіж стає менший, якщо щось не покращили останніми днями звісно
В том то и вопрос. У меня возник возврат. Грейс-сумма и ОМП уменьшились. Насколько этому можно верить ? Судя по сообщениям на фб - полностью этому верить нельзя, могут нарисовать задолженность за пару часов до конца месяца. А могут и в первых числах месяца выставить штраф за якобы вылет из грейса.
chipmunk написав:Враховують, навіть мінплатіж стає менший, якщо щось не покращили останніми днями звісно
В том то и вопрос. У меня возник возврат. Грейс-сумма и ОМП уменьшились. Насколько этому можно верить ? Судя по сообщениям на фб - полностью этому верить нельзя, могут нарисовать задолженность за пару часов до конца месяца. А могут и в первых числах месяца выставить штраф за якобы вылет из грейса.
Если в одном и том же месяце сумма операции оплаты и сумма операции возврата совпадают, то не думаю, что стоит рисковать и учитывать. Хотя, может есть отличия как именно возврат выполнен, привязан ли чётко к оплате. Мне Розетка делала частичный возврат после оплаты на сайте. Возврат делали обычным сепом. Алла, даже если бы хотела, не смогла бы привязать к оплате - засчитала уменьшением платежа.
Каждый день мы выдаем более 1000 карт. Но есть один показатель, за которым я наблюдаю еще более пристально, чем темп выдачи карт — это процент клиентов, которые пришли к нам по рекомендации, а не через рекламу.
Этот показатель держится на уровне 70-80%. Я до сих пор не могу поверить в эту цифру, постоянно ее перепроверяю... Но она именно такая!
Оцените: у нас нет отделений, нет продавцов, нет зарплатных проектов. Только мобильное приложение, которое мы вылизываем каждый день, и крутейшая кредитная карта.
Спасибо, что рекомендуете нас! Мы очень стараемся.
P.S. Я тоже рекомендую, наравне с моим любимым ТАСом
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 04 бер, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Каждый день мы выдаем более 1000 карт. Но есть один показатель, за которым я наблюдаю еще более пристально, чем темп выдачи карт — это процент клиентов, которые пришли к нам по рекомендации, а не через рекламу.
Этот показатель держится на уровне 70-80%. Я до сих пор не могу поверить в эту цифру, постоянно ее перепроверяю... Но она именно такая!
Оцените: у нас нет отделений, нет продавцов, нет зарплатных проектов. Только мобильное приложение, которое мы вылизываем каждый день, и крутейшая кредитная карта.
Спасибо, что рекомендуете нас! Мы очень стараемся.
P.S. Я тоже рекомендую, наравне с моим любимым ТАСом
Надо по-меньше приводить знакомых и советовать, чтоб быстрее запускали рефералку. А то привыкли "за спасибо" получать клиентов