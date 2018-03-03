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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:52

  mihasik написав:
  BBC написав:
  mihasik написав:Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?

Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.

Это я понял.
Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.

Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:54

  chipmunk написав:Враховують, навіть мінплатіж стає менший, якщо щось не покращили останніми днями звісно

В том то и вопрос.
У меня возник возврат. Грейс-сумма и ОМП уменьшились.
Насколько этому можно верить ?
Судя по сообщениям на фб - полностью этому верить нельзя, могут нарисовать задолженность за пару часов до конца месяца.
А могут и в первых числах месяца выставить штраф за якобы вылет из грейса.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:00

  Poleg написав:mihasik
Ага, т.е. ткнуть в приложухе несколько кнопочек сложнее чем перекинуть деньги с карты на карту в каком-нибудь Инет-банкинге. Ok.
  mihasik написав: но если и банкиры и магазины, рекомендуют

Рекомендация рекомендации рознь. Вот на официальном сайте известного банка рекомендуют
Зображення
А тут титул почетного свинорыла за такую стратегию дадут.

Ткнуть не сложно,только лимит изменится, неизвестно, через какое время.
Ага, Кидайте,все, свои деньги на НАШ ВКЛАД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) (рекламная замануха)
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:12

Re: Monobank

mustbe написав:
  chipmunk написав:Враховують, навіть мінплатіж стає менший, якщо щось не покращили останніми днями звісно

В том то и вопрос.
У меня возник возврат. Грейс-сумма и ОМП уменьшились.
Насколько этому можно верить ?
Судя по сообщениям на фб - полностью этому верить нельзя, могут нарисовать задолженность за пару часов до конца месяца.
А могут и в первых числах месяца выставить штраф за якобы вылет из грейса.
Если в одном и том же месяце сумма операции оплаты и сумма операции возврата совпадают, то не думаю, что стоит рисковать и учитывать. Хотя, может есть отличия как именно возврат выполнен, привязан ли чётко к оплате. Мне Розетка делала частичный возврат после оплаты на сайте. Возврат делали обычным сепом. Алла, даже если бы хотела, не смогла бы привязать к оплате - засчитала уменьшением платежа.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:34

Козак-характерник
Я за правду:

Каждый день мы выдаем более 1000 карт. Но есть один показатель, за которым я наблюдаю еще более пристально, чем темп выдачи карт — это процент клиентов, которые пришли к нам по рекомендации, а не через рекламу.

Этот показатель держится на уровне 70-80%. Я до сих пор не могу поверить в эту цифру, постоянно ее перепроверяю... Но она именно такая!

Оцените: у нас нет отделений, нет продавцов, нет зарплатных проектов. Только мобильное приложение, которое мы вылизываем каждый день, и крутейшая кредитная карта.

Спасибо, что рекомендуете нас! Мы очень стараемся.


P.S. Я тоже рекомендую, наравне с моим любимым ТАСом 8)
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 04 бер, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:38

Козак-характерник
Правда в том, что продукт хороший и новый на рынке, и по меньшей мере достоин внимания! Должен быть в портмоне каждого уважающего себя любителя кредиток с кэшбеком :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:06

Те, що КХ не клієнт МОНО ознака успішності й стійкості банку.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:12

  Vorlon написав:Козак-характерник
Я за правду:

Каждый день мы выдаем более 1000 карт. Но есть один показатель, за которым я наблюдаю еще более пристально, чем темп выдачи карт — это процент клиентов, которые пришли к нам по рекомендации, а не через рекламу.

Этот показатель держится на уровне 70-80%. Я до сих пор не могу поверить в эту цифру, постоянно ее перепроверяю... Но она именно такая!

Оцените: у нас нет отделений, нет продавцов, нет зарплатных проектов. Только мобильное приложение, которое мы вылизываем каждый день, и крутейшая кредитная карта.

Спасибо, что рекомендуете нас! Мы очень стараемся.


P.S. Я тоже рекомендую, наравне с моим любимым ТАСом 8)


Надо по-меньше приводить знакомых и советовать, чтоб быстрее запускали рефералку.
А то привыкли "за спасибо" получать клиентов
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