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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:23
wig написав: Viktor написав:
А как еще банку презентовать свои продукты если не с помощью рекламы?
И да, пользоваться кредиткой в то время как свои деньги лежат на Универсальном действительно выгодно.
Там речь о зарплате. Какой смысл ее держать на этом депозите "Универсальный" и платить налоги, когда в соседней банке 14% безналоговых?
Здесь смысл в том, чтобы деньги не лежали на карт. счете под 0% или снимались в день зарплаты и клались в кошелек или в тумбочку в виде кеша. Все же 8% чистых это ОЧЕНЬ даже рыночный процент для сберегательного счета в режиме снятия 24/7.
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Viktor
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:24
wig
Это где сейчас дают 17.5% грязными? Глобус?
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Anadonta
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:25
Anadonta написав:wig
Это где сейчас дают 17.5% грязными? Глобус?
Я не писал про грязные ничего. 14% безналоговых сейчас в ПБ на целевые деньги (пенсия или зарплата).
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wig
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:32
wig написав:
Там речь о зарплате. Какой смысл ее держать на этом депозите "Универсальный" и платить налоги, когда в соседней банке 14% безналоговых?
Ваш пост не имеет смысла, ибо сотрудник не может выбирать банк зарплатного проекта. Например, моё довольно крупное предприятие никогда не сотрудничало с приматом по данному вопросу. А в моём зарплатном банке так и вообще 2% годовых.
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Vorlon
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:36
Vorlon написав:
Ваш пост не имеет смысла, ибо сотрудник не может выбирать банк зарплатного проекта.
У нас два на выбор (включая ПБ), плюс индивидуально еще решали в особых случаях. Да и почему бы остальным банкам не сделать подобную услугу, закон то один для всех.
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wig
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:43
wig
Рад за вас, но это редчайшие исключения. А те единичные случаи засылки зарплаты в другие банки уж точно никак не подпадут под условия зарплатного проекта если нет договора с банком.
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Vorlon
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:47
Vorlon написав:
Рад за вас, но это редчайшие исключения.
Сейчас уже нет. Даже госконторы знаю, где по два зп.проекта.
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wig
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49
wig
Это потому что кто-то взятки берёт. Массовой такой возможности нет. И лично мне всё равно - через p2p забираю зарплату в нужный мне банк. Примат не интересен.
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Vorlon
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:52
Vorlon написав:
Это потому что кто-то взятки
Началось. При чем тут взятки.
Если кто-то рекламирует отлеживание зарплаты, пока клиент пользуется кредиткой - логично предложить плюшки безналоговые, тем более, что законом предусмотрено.
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wig
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53
Открою вам секрет:
Наемный сотрудник имеет право получать ЗП на свой карт. счет любого украинского банка, просто предоставив реквизиты в официальном виде в бухгалтерию своего предприятия.
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Viktor
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