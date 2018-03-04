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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 502503504505>
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:23

  wig написав:
  Viktor написав:А как еще банку презентовать свои продукты если не с помощью рекламы?
И да, пользоваться кредиткой в то время как свои деньги лежат на Универсальном действительно выгодно.

Там речь о зарплате. Какой смысл ее держать на этом депозите "Универсальный" и платить налоги, когда в соседней банке 14% безналоговых?


Здесь смысл в том, чтобы деньги не лежали на карт. счете под 0% или снимались в день зарплаты и клались в кошелек или в тумбочку в виде кеша. Все же 8% чистых это ОЧЕНЬ даже рыночный процент для сберегательного счета в режиме снятия 24/7.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:24

wig

Это где сейчас дают 17.5% грязными? Глобус?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:25

  Anadonta написав:wig

Это где сейчас дают 17.5% грязными? Глобус?

Я не писал про грязные ничего. 14% безналоговых сейчас в ПБ на целевые деньги (пенсия или зарплата).
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:32

  wig написав:Там речь о зарплате. Какой смысл ее держать на этом депозите "Универсальный" и платить налоги, когда в соседней банке 14% безналоговых?

Ваш пост не имеет смысла, ибо сотрудник не может выбирать банк зарплатного проекта. Например, моё довольно крупное предприятие никогда не сотрудничало с приматом по данному вопросу. А в моём зарплатном банке так и вообще 2% годовых.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:36

  Vorlon написав:Ваш пост не имеет смысла, ибо сотрудник не может выбирать банк зарплатного проекта.

У нас два на выбор (включая ПБ), плюс индивидуально еще решали в особых случаях. Да и почему бы остальным банкам не сделать подобную услугу, закон то один для всех.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:43

wig
Рад за вас, но это редчайшие исключения. А те единичные случаи засылки зарплаты в другие банки уж точно никак не подпадут под условия зарплатного проекта если нет договора с банком.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:47

Re: Monobank

  Vorlon написав:Рад за вас, но это редчайшие исключения.

Сейчас уже нет. Даже госконторы знаю, где по два зп.проекта.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49

wig
Это потому что кто-то взятки берёт. Массовой такой возможности нет. И лично мне всё равно - через p2p забираю зарплату в нужный мне банк. Примат не интересен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:52

Re: Monobank

  Vorlon написав:Это потому что кто-то взятки

Началось. При чем тут взятки.
Если кто-то рекламирует отлеживание зарплаты, пока клиент пользуется кредиткой - логично предложить плюшки безналоговые, тем более, что законом предусмотрено.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53

Re: Monobank

Открою вам секрет:
Наемный сотрудник имеет право получать ЗП на свой карт. счет любого украинского банка, просто предоставив реквизиты в официальном виде в бухгалтерию своего предприятия.
Viktor
 
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