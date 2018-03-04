Бредите?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56
Re: Monobank
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:04
Народ, вы реально прикалываетесь? Кто-то из нас явно тупит! Сотрудник несомненно может дать реквизиты, но это не будет зарплатным проектом, а значит на том же примате такое зачисление не будет подпадать под безналоговый депозит.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:07
Re: Monobank
В законе нет такого, что должен быть зарплатный проект. Налогообложению не подлежат проценты от депозитов открытых с зарплаты - вот и все, что там сказано. Дальше уже от банка зависит, как это реализовать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:07
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:08
Не спорю,есть такая норма,если я директор и я держу счёт в привате,то и зп будет там,кто придёт с бумажкой-будим отправлять на почту 2 раза в месяц
никому не верю
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:18
Re: Monobank
А назначение платежа разве не обоснование происхождения денег для безналогового депо?
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:21
Viktor
Уверен, что нет. В назначении бухгалтерия может написать что угодно, применить сокращения и т.д. и т.п. - как проверить?
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:39
Мало того, приват с вас ещё и спишет 0,5% за зачисление на вашу кдв нецелевых средств в виде вашей якобы зарплаты переведенной из другого банка.
А если вы будете требовать справедливости, то вас просто ткнут носом в тарифы.
Додано: Пон 05 бер, 2018 01:52
Планирую оформить. Кредитную карту МоноБанка. Кто по свежему может рассказать -подсказать, стоит ли. Беру только потому что нужен кредитный лимит ну 2000-3000 грн типа с льготным периодом. Буду признателен!
Додано: Пон 05 бер, 2018 05:36
реклама
|